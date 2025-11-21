scorecardresearch
 

Feedback

Al-Falah यूनिवर्सिटी चेयरमैन के महू वाले मकान पर बुलडोजर एक्शन रुका, हाई कोर्ट से मिला 15 दिन का स्टे

Jawad Siddiqui Mhow Property: दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के महू स्थित मकान को तोड़फोड़ की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह राहत दी है.

Advertisement
X
इंदौर के पास महू में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का घर.(Photo:ITG)
इंदौर के पास महू में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का घर.(Photo:ITG)

परीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के महू स्थित मकान पर की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई को फिलहाल हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. शुक्रवार सुबह 11 बजे मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने महू कैंट बोर्ड द्वारा जारी नोटिस पर 15 दिनों का अंतरिम स्थगन आदेश (स्टे) जारी किया.

यह आदेश मकान में रह रहे अब्दुल माजिद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगले 15 दिनों तक भवन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई या तोड़फोड़ नहीं की जाएगी. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई निर्धारित होगी.

दरअसल, याचिकाकर्ता अब्दुल माजिद ने अपनी अर्जी में कैंट बोर्ड के नोटिस को आधारहीन बताते हुए चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया कि नोटिस में यह उल्लेख ही नहीं किया गया है कि भवन का कौन-सा हिस्सा अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है.

सम्बंधित ख़बरें

Investigation reveals terror links of Al Falah University doctors in Delhi blast
अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की आतंक से जुड़ी साजिश का खुलासा, देखें 
Four more arrested in red fort blast case from srinagar
लाल किले धमाके मामले में 4 और गिरफ्तार, अल-फलाह से जुड़े तार 
Al Falah University
सिर्फ अल-फलाह नहीं...बिना NAAC एक्रेडिटेशन के चल रहे हैं कई यूनिवर्सिटीज  
Palash Smriti Marriage
Smriti Mandhana और Palash की शादी का कार्ड हुआ वायरल! 
Smriti Mandhana
स्मृत‍ि मंधाना बनेंगी दुल्हन, सगाई पर 'मुन्नाभाई स्टाइल' में लगाई मोहर, VIDEO  

इसके अलावा, कैंट बोर्ड ने 1996-97 के पुराने नोटिसों का हवाला दिया है, जबकि वर्तमान हालात के अनुरूप कोई स्पष्ट तथ्य या आधार प्रस्तुत नहीं किए गए. याचिका में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की वर्ष 2025 की गाइडलाइन का पालन नोटिस में नहीं किया गया.

Advertisement

मकान के स्वामित्व को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई. बताया गया कि यह मकान पहले जवाद सिद्दीकी के पिता हम्माद सिद्दीकी ने उन्हें गिफ्ट किया था. बाद में जवाद सिद्दीकी ने इसे अब्दुल माजिद को गिफ्ट में दिया, जो लंबे समय से अपने परिवार के साथ वहीं रह रहे हैं. 

इसके बावजूद कैंट बोर्ड ने तीन दिन का अल्टीमेटम देकर तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू करने का नोटिस जारी कर दिया था. याचिका में उठाए गए तीन प्रमुख बिंदुओं नोटिस की अस्पष्टता, पुरानी कार्रवाई का संदर्भ और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के पालन न होने को आधार मानते हुए कोर्ट ने फिलहाल नोटिस पर रोक लगा दी है. अब 15 दिन बाद दोबारा सुनवाई होगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

यह भी पढ़ें: '3 दिन में खुद हटाओ, नहीं तो तोड़ने का खर्चा भी वसूलेंगे', Al-Falah चेयरमैन के घर पर बुलडोजर का साया 

पता हो कि हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट केस में जांच का केंद्र बन रही है. दिल्ली ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई तमाम घायल हुए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement