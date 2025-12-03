scorecardresearch
 
ट्रायल के लिए ले गया कार, फिर लौटकर नहीं आया... ऑनलाइन विज्ञापन देखकर आया, CCTV में कैद हुई तस्वीर

MP News: शातिर बदमाश ऑनलाइन विज्ञापन देखने के बाद कार खरीदने के बहाने पहुंचा और ट्रायल लेने के बहाने फरियादी के घर से कार चलाकर ले गया और वापस नहीं लौटा.

CCTV में कैद हुई शातिर चोर की तस्वीर.(Photo:Screengrab)
MP News: इंदौर में बदमाश ने कार मालिक के साथ अनोखी ठगी की. वह कार खरीदने के बहाने आया, ट्रायल लेने की बात कहकर फरियादी की कार लेकर चला गया और वापस नहीं लौटा. बदमाश की तस्वीर नजदीकी पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हो गई.

डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी के अनुसार, आराधना नगर एरोड्रम निवासी प्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने अपनी कार ( MP 09 CA 9039) बेचने के लिए ऑनलाइन ऐप पर फोटो और नंबर के साथ विज्ञापन डाला था. 

इसी विज्ञापन के आधार पर विकास नाम बताने वाले एक शख्स ने उनसे संपर्क किया. वह तय समय पर उनके घर पहुंचा, कार को अच्छी तरह देखा, फिर ट्रायल लेने का बहाना बनाकर कार में सवार हुआ और घर से चला गया. 

काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटा तो फरियादी ने कार की तलाश शुरू की. आसपास ढूंढते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंचे, जहां सीसीटीवी में बदमाश कार में हवा डलवाते दिखाई दिया और उसकी तस्वीर कैद हो गई. इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एरोड्रम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाश की तलाश शुरू कर दी है. 

---- समाप्त ----
