इंदौर में व्यापारी चिराग जैन की हत्या, पूर्व पार्टनर विवेक जैन पर लगा मर्डर का आरोप

इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है. मिलन हाइट्स बिल्डिंग में रहने वाले व्यापारी चिराग जैन की उनके ही पूर्व व्यावसायिक साझेदार विवेक जैन ने बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी सुबह घर में घुसा और चिराग जैन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर चोटों के चलते चिराग की मौके पर ही मौत हो गई.

पूर्व पार्टनर पर हत्या का आरोप



पुलिस के अनुसार, वारदात के समय चिराग की पत्नी घर से बाहर गई हुई थी. घर पर मौजूद उनका बेटा पूरे हमले का चश्मदीद बना. बेटे ने आरोपी को मौके पर पहचान लिया और तुरंत पुलिस को जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा.

घर में घुसकर वारदात

एसीपी विवेक सिंह चौहान ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला कारोबारी विवाद और पुराने मतभेद से जुड़ा प्रतीत होता है. मृतक और आरोपी पहले व्यापारिक साझेदार रहे थे, लेकिन लंबे समय से दोनों के बीच अनबन चल रही थी. पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की हैं और मिलन हाइट्स और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

बेटे ने आरोपी को पहचाना

इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है. सुबह-सुबह हुई इस निर्मम वारदात से स्थानीय लोग हैरान हैं. चिराग जैन शहर के एक जाने-माने व्यापारी बताए जाते हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी विवेक जैन को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि मृतक के बेटे का बयान दर्ज कर लिया गया है, जो इस केस में अहम सबूत साबित होगा. फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस टीमें उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. यह हत्या पुराने कारोबारी विवाद और निजी रंजिश का नतीजा मानी जा रही है.

