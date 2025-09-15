scorecardresearch
 

इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, ट्रक ने एक दर्जन से अधिक लोगों को कुचला, 2 की मौत और कई घायल

इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में सोमवार शाम बड़ा हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 10-15 लोगों को कुचल दिया. हादसे में दो की मौत और कई घायल हुए. ट्रक के नीचे फंसी बाइक में आग लगने से ट्रक भी जल उठा.

हादसे के दौरान ट्रक के नीचे एक बाइक फंस गई थी. (Photo: Screengrab)
हादसे के दौरान ट्रक के नीचे एक बाइक फंस गई थी. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के इंदौर में एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में सोमवार शाम एक भीषण हादसा हो गया. अंकित होटल से गीतांजलि अस्पताल के बीच तेज रफ्तार ट्रक ने 10 से 15 लोगों को कुचल दिया. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के दौरान ट्रक के नीचे एक बाइक फंस गई थी. ट्रक बाइक को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया, जिससे बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक भी आग की चपेट में आ गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के साथ ही घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और स्थिति पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रही है.

एक युवक ट्रक के अगले हिस्से में फंस गया
जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और एक अस्पताल के पास एक व्यस्त रूट पर ई-रिक्शा सहित कई वाहनों को टक्कर मार दी.

बता दें कि एक युवक ट्रक के अगले हिस्से में फंसकर मर गया और ट्रक में आग लगने से वह भी जल गया. किसी तरह लोगों ने उसके जलते हुए शरीर को ट्रक से अलग किया.

हादसा इतना भयावह और दर्दनाक था कि मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और चारों ओर चीख-पुकार गूंज उठी. आसपास मौजूद लोग तुरंत घायलों की मदद के लिए आगे आए और उन्हें अस्पताल ले जाने लगे. ट्रक की टक्कर से कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और उनके शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. शवों के अवशेष सड़क पर बिखरे पड़े थे.

ट्रक का ब्रेक हुआ फेल
इंदौर हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने चौंकाने वाले दावे किए हैं. एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि ट्रक के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और ड्राइवर नशे की हालत में था. अचानक ट्रक के टायर से धुआं और आग निकलने लगी, जिसके बाद उसने लोगों को टक्कर मारनी शुरू कर दी. कई लोग गिरते चले गए.

