इंदौर ट्रक हादसे पर CM मोहन यादव का सख्त एक्शन... DCP ट्रैफिक को हटाया, ACP सहित 8 सस्पेंड, मृतकों के परिजनों को ₹4-4 लाख

Indore Accident Update: CM मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपये और घायलों के लिए 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है. साथ ही, पुलिस उपायुक्त (यातायात) अरविंद तिवारी को हटाकर भोपाल कार्यालय अटैच कर दिया गया और कई आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया.

पीड़ित परिवारों-घायलों से मिले प्रदेश के मुखिया.(Photo:ITG)
MP News: इंदौर में हुए खौफनाक ट्रक हादसे को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने एक तरफ मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस उपायुक्त यातयात को हटाने के साथ-साथ आरक्षकों को भी निलंबित कर दिया है. इसके अलावा, आपदा में बेहतर काम करने के लिए उन्होंने एक शख्स को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है. इससे पहले सीएम यादव ने अस्पताल जाकर हादसे में घायल हुए लोगों के हालचाल जाने. अब इस घटना की जांच रिपोर्ट एसीएस होम पेश करेंगे. 

दरअसल, इंदौर हादसे के दूसरे दिन सीएम यादव इंदौर पहुंचे. उन्होंने घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि दुर्घटना अत्यंत हृदय विदारक थी और उस पीड़ा से वे रात भर परेशान रहे. 

उन्होंने मीडिया को बताया कि हादसे में मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. घायलों को एक-एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. उन्होंने कहा कि इस भीषण घटना के मद्देनजर पुलिस उपायुक्त यातयात अरविन्द तिवारी को हटा दिया गया है. तिवारी को भोपाल कार्यालय अटैच किया जाएगा. 

4 पुलिसकर्मी सस्पेंड 
सीएम मोहन यादव ने कहा कि ट्रक हादसे के चलते एसीपी सुरेश सिंह, प्रभारी एएसआई प्रेम सिंह, प्रभारी सूबेदार चन्द्रेश मरावी, निरीक्षक दीपक यादव को निलंबित कर दिया गया है. दूसरी ओर, कांस्टेबल पंकज यादव और ऑटो रिक्शा चालक अनिल कोठारी को अच्छा काम करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा. 

यूं हुआ था हादसा
बता दें कि 15 सितंबर को इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर शिक्षक नगर में एक ट्रक बेकाबू हो गया. वह भीड़ और कई वाहनों को कुचलता हुआ चला गया. इसमें 3 लोगों की जान चली गई. इस हादसे के दौरान ट्रक में आग भी लग गई. इस हादसे में वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए. सूचना मिलते ही बचाव दल, पुलिसकर्मी और फायरब्रिगेड मौके पर पहुंच गए थे. 

