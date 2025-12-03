बेरोजगार पति दिनभर खेलता था PubG, नई दुल्हन ने रोका तो गमछे से गला घोंटकर ले ली जान

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत नव विवाहिता का शव उसके घर में मिलने के बाद हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान नेहा पटेल के रूप में हुई है, जिसके पति पर इस हत्या का आरोप लगा है. आरोप है कि पबजी गेम खेलने पर मना करने से विवाद बढ़ा, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी.

6 महीने पहले ही हुई थी शादी

मिली जानकारी के मुताबिक 5 मई 2025 को नेहा की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गुढ़वा निवासी रंजीत से हुई थी. 6 माह पहले अग्नि के सात फेरे लेकर जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाईं, उसी पति ने अब पत्नी की हत्या कर दी.

नेहा और रंजीत की 6 महीने पहले ही हुई थी शादी. (File Photo: Hariom Singh/ITG)

बताया जाता है कि मोबाइल पर पबजी गेम खेलने की लत पति रंजीत पटेल को ऐसी लगी कि पत्नी की हर बात उसे नागवार गुजर रही थी. वो लगातार पत्नी से दहेज की मांग भी कर रहा था. जिसे उसके ससुराल वाले पूरा नहीं कर पा रहे थे. इस बात को लेकर भी वो अपनी पत्नी से अक्सर विवाद करता था. साथ ही रंजीत पटेल घर का कोई काम भी नहीं करता था और दिनभर पबजी खेलता था.

हत्या के बाद से ही फरार है आरोपी पति

आरोपी, अपनी पत्नी द्वारा कहे जाने वाले किसी काम को भी नहीं करता था. जिसको लेकर मंगलवार को दोनों के बीच झगड़ा हो गया. वहीं घटना के दिन भी देर रात पत्नी ने पति को पबजी खेलने के बजाय नौकरी करने की सलाह दी, तो वह भड़क उठा और गमछे से नेहा का गला घोंट दिया.

हर समय पब्जी खेलता था आरोपी पति. (File Photo: Hariom Singh/ITG)

हत्या के बाद रंजीत अपने साढ़ू को मैसेज भेज कर नेहा को जान से मारने की जानकारी दी. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और मायके वालों के भी बयान लिए गए हैं. साथ ही पुलिस आरोपी पति के गिरफ्तारी का भी प्रयास कर रही है.

