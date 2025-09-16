MP: महिला हेड कांस्टेबल की बेसबॉल बैट से पीटकर हत्या, सरकारी घर में मिला लहूलुहान शव

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक पुलिस हेड कांस्टेबल पत्नी हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम महिला के पति ने ही दिया. घटना के वक्त महिला किचन में खाना बना रही थी, तभी पति ने पीछे से वार कर उसकी हत्या कर दी.

कोतवाली थाना इलाके शासकीय पुलिस आवास में बीती रात इस वारदात को अंजाम दिया गया. मिली जानकारी के मुताबिक कमर्जी थाने की हेड कांस्टेबल सविता साकेत सोमवार शाम किचन में खाना बना रही थी, तभी पति वीरेंद्र साकेत ने उसकी कहासुनी हो गई. इसी दौरान वीरेंद्र ने सविता को बेसबॉल के डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया.

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई जा रही है. मृतक महिला हेड कांस्टेबल का मायका सीधी शहर के पनवार चौहन टोला में है, जबकि ससुराल चुरहट थाना के मवई गांव में है. दंपती का एक बेटा और बेटी है.

घटना की मुख्य वजह क्या है? इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है. पूरे आवास में पुलिसबल तैनात कर दिया गया है. वहीं, पुलिस ने मीडिया के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

