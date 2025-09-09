28 की उम्र में 32 केस, मिनी मुंबई का कुख्यात गैंगस्टर... सलमान लाला के पोस्टर्स पर हो रही झड़प, बॉलीवुड से भी मिला सपोर्ट

मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई यानी इंदौर अपने कारोबार, शिक्षा और सांस्कृति विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल एक कुख्यात नाम 'सलमान लाला' की वजह से सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर लोग उसे लेकर रील्स बना रहे हैं और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. युवा उसके स्टाइल और 'हीरो' वाली छवि पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है. लेकिन आखिर कौन है ये सलमान लाला? कैसे एक साधारण युवक बना इंदौर का चर्चित गैंगस्टर? और अब पुलिस क्यों सख्त होकर उसके नाम से जुड़े 35 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने की तैयारी कर रही है?

सलमान लाला उर्फ शाहनवाज इंदौर के एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता था. शुरुआत में उसका कोई बड़ा अपराध से जुड़ाव नहीं था. लेकिन समय के साथ छोटी-मोटे विवादों से लेकर जमीन हड़पने, वसूली और अवैध धंधों में उसका नाम आने लगा.

धीरे-धीरे सलमान ने अपना स्थानीय नेटवर्क बनाना शुरू किया. उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुईं, फिर भी वह इलाके में 'हीरो' की तरह देखा जाने लगा. सलमान लाला देखते ही देखते इंदौर का एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया. वह उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की तरह एक मजबूत आपराधिक नेटवर्क बना चुका था.

उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, मादक पदार्थों की तस्करी (NDPS एक्ट) और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में कुल 32 से अधिक मामले दर्ज थे. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत थी. यही नहीं, उसके परिवार के सदस्य भी अपराधों में लिप्त थे. भाई सिद्धू उर्फ शादाब हाल ही में जमानत पर सागर जेल से रिहा हुआ था.

इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया ने बताया कि हाल ही में सलमान लाला अपने भाई सिद्धू उर्फ शादाब को सागर जेल से लेने के बाद इंदौर लौट रहा था, तभी पुलिस ने घेराबंदी की. इस दौरान सलमान लाला भागते हुए सीहोर जिले के एक तालाब में कूद गया और गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई.

वहीं, सलमान लाला उर्फ शादाब की मौत के बाद परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे हत्या करार दिया. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उसे पकड़ने के दौरान तालाब में डुबोकर मार दिया. इसके जवाब में एडिशनल डीसीपी डेडोतिया ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट डूबने की पुष्टि करती है. सलमान भागते हुए कूद गया और अंधेरे में गहराई का अंदाजा नहीं लगा सका.

बॉलीवुड कनेक्शन: एजाज खान का बयान

परिवार तक तो ठीक लेकिन सलमान लाला का बॉलीवुड तक कनेक्शन था. यह बात तब साबित हुई जब मुंबई के बॉलीवुड कलाकार एजाज खान ने गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर दुःख जताया.

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए अपने वीडियो में एक्टर एजाज खान ने कहा, सलमान लाला तालाब में डूबकर मर गया, ऐसा बोला जाता है. मुझे लगता है कि वह तैराक था, बड़े समंदर में तैरने वाला तालाब में डूबकर नहीं मरता. गैंगस्टर था वह, जानता तो नहीं हूं, लेकिन गुनाह यह नहीं कि गैंगस्टर था, गुनाह यह है कि मुसलमान था. इसलिए मार दिया गया.'' देखें Video:-

13 साल की उम्र में ही रेप के 3 केस

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सलमान लाला ने धीरे-धीरे अपने इलाके में प्रभाव जमाना शुरू किया. पहले छोटी अपराधी गतिविधियों में शामिल हुआ, फिर राजनीतिक संरक्षण और आपराधिक नेटवर्क के साथ आगे बढ़ा. गैंगस्टर सलमान लाला पर 13 साल की उम्र में ही दुष्कर्म के तीन केस दर्ज हो गए थे. 26 साल की उम्र में उस पर कुल 32 मामले थे. इसमें हत्या और ड्रग्स के भी कई मामले थे. विवादों में नाम आने के बावजूद उसका नेटवर्क मजबूत होता गया.

रील्स, वीडियो और फर्जी अकाउंट्स का बोलबाला

बताया जा रहा है कि वसूली, अवैध कारोबार और जमीन विवाद उसके प्रमुख अपराध क्षेत्र रहे हैं. सलमान लाला की छवि को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं. एक तरफ लोग उसे 'बदमाश' मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ युवाओं का एक वर्ग उसे 'डर के आगे जीत है', 'सिस्टम से लड़ने वाला' या 'लोकल हीरो' बताकर उसके नाम पर वीडियो बना रहे हैं. उसके स्टाइल, उसके अंदाज, उसके समर्थकों की ओर से शेयर किए गए वीडियो वायरल हो रहे हैं. यही वजह है कि उसका नाम अब सिर्फ अपराध जगत तक सीमित नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बन चुका है. गुना में तो उसके पोस्टर्स लगाने से झड़प तक हो गई.

35 अकाउंट्स बंद

अब पुलिस ने सोशल मीडिया पर सलमान लाला की लोकप्रियता पर ध्यान देना शुरू कर दिया है. अधिकारी मान रहे हैं कि उसकी छवि को बढ़ावा देने वाले पेज युवाओं को भटका सकते हैं.पुलिस ने साइबर सेल की मदद से सलमान लाला से जुड़े 35 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है. इन्हें जल्द बंद कर दिया जाएगा ताकि अपराध को 'ग्लैमर' के रूप में पेश करने वाली सामग्री पर रोक लगाई जा सके.

