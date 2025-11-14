न हज ले गए, न ही पैसे लौटाए... MP के आठ लोगों को लगाया ₹18 लाख का चूना

मध्य प्रदेश के मंदसौर और उज्जैन के 8 लोगों से 18.62 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. हज यात्रा की व्यवस्था करने के नाम पर राजस्थान के जोधपुर निवासी दो लोगों ने इस ठगी को अंजाम दिया.

मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि इस साल अप्रैल में मंदसौर और उज्जैन के आठ लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायतकर्ताओं के अनुसार, आवेश रजा और सैयद हैदर अली ने हज यात्रा पैकेज के तहत एमपी के लोगों से 18.62 लाख रुपए वसूले, लेकिन न तो तीर्थयात्रा की व्यवस्था की और न ही पैसे वापस किए.

उन्होंने आगे कहाकि सभी लेन-देन ऑनलाइन किए गए थे. उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और अदालत के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. जोधपुर में कई छापों के बावजूद आरोपी हर बार गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे. तकनीकी साक्ष्यों और खुफिया सूचनाओं का उपयोग करके राजस्थान पुलिस के माध्यम से आरोपियों का पता लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया.

मीणा ने बताया कि आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. पीड़ितों की धनराशि की वसूली के प्रयास जारी हैं.

आवेश रजा और सैयद हैदर अली को भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 316(2) और 318(4) के तहत आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण और अन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है.

