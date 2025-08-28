चढ़ती ड्रिप के साथ दोस्त को बाइक पर घुमाने निकले, मौज-मस्ती के बाद अस्पताल छोड़ गए, देखें Video

मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में अस्पताल से निकल एक युवक अपने दोस्तों के साथ ड्रिप लगाए हुए बाइक पर घूमता नजर आया. बाइक सवार अपने बीमार दोस्त को बीच में बैठाकर सड़क पर निकले, जिसमें पीछे बैठे युवक ने ड्रिप की बोतल पकड़ रखी थी. यह घटना स्थानीय लोगों सहित सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

झांसी रोड थाना इलाके के नाका चंद्रवदनी इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, अस्पताल में भर्ती युवक ने अपने दोस्तों को फोन कर बुलाया. इसके बाद दो दोस्त उसे बाइक पर बीच में बैठाकर सड़क पर ले गए. कुछ देर घूमने के बाद वे वापस अस्पताल लौट आए. यह दृश्य किसी राहगीर ने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

16 सेकंड के इस वीडियो के वायरल होते ही लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. कुछ ने इसे लापरवाही और मस्ती का मामला बताया, तो कुछ ने अस्पताल प्रबंधन और सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाए. देखें Video:-

झांसी रोड थाना पुलिस ने वीडियो की जानकारी मिलने की बात कही है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि यह सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन हो सकता है, और इसकी गहन जांच की जाएगी.

Advertisement

यह वीडियो न सिर्फ एक अजीबोगरीब तो है ही, साथ ही सवाल उठता है कि क्या मरीज का ऐसी हालत में बाहर निकलना सही है? हालांकि यह घटना स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आ चुकी है और वे मामले की छानबीन कर रहे हैं.

---- समाप्त ----