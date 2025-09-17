scorecardresearch
 

Feedback

'मंझले के जाते ही बड़ा जेठ कमरे में आ जाता...', दोनों बारी-बारी से करते रेप, पीड़िता को बोलते- ऐसा करने से तुम्हारा बीमार पति जल्दी ठीक होगा

पीड़िता ने बताया कि निकाह के बाद से पति की सेहत खराब रहने लगी. इस वजह से वह इलाज के लिए जावरा (रतलाम) जाते रहते थे. पति जावरा गए थे, तभी एक रात मंझला जेठ कमरे में आ गया और उसने जोर जबरदस्ती रेप किया. मंझले जेठ के जाते ही बड़ा जेठ कमरे में आया और उसने भी दरिंदगी की.

Advertisement
X
पति बीमार, जेठों ने की दरिंदगी.(Photo: ITG)
पति बीमार, जेठों ने की दरिंदगी.(Photo: ITG)

MP News: ग्वालियर में एक 25 साल की महिला ने अपने दो जेठों पर बार-बार गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता ने बताया कि खराब तबीयत के कारण उसका पति महीनों तक इलाज के लिए घर से बाहर रहता था. इस दौरान जेठों ने रिश्ते की मर्यादा तोड़कर दरिंदगी की और विरोध करने पर उसकी 10 माह की बेटी की हत्या की धमकी दी. मायके और पंचायत से न्याय न मिलने पर पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर दोनों जेठों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

यह मामला डबरा के जंगीपुरा में 10 जनवरी से 25 मई 2025 के बीच का है. पीड़िता का कहना है कि उसका निकाह 5 मई 2023 को डबरा निवासी एक युवक से हुआ था. निकाह के एक साल तक वह ससुराल में ठीक रही, लेकिन खराब सेहत के कारण पति रतलाम जिले के जावरा (हुसैन टेकरी शरीफ) इलाज कराने जाता और 20-20 दिन बाहर रहता था. इस दौरान जेठों ने दरिंदगी की और कहा कि ऐसा करने से पति का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा. 

पीड़िता ने बताया कि 10 जनवरी 2025 की रात 1 बजे मंझला जेठ उसके कमरे में आया और रेप किया. विरोध करने पर उसने बेटी की हत्या की धमकी दी. इसके बाद बड़ा जेठ आया और उसने भी गेट खुलवाकर दरिंदगी की.  

सम्बंधित ख़बरें

Husband, brother-in-law and sister-in-law arrested Kannauj Nikki murder (Photo: ITG)
जेठ-पति के झगड़े में गई कन्नौज की निक्की की जान, कनपटी में लगी गोली, फिर...  
फर्जी लूट का ड्रामा बेनकाब. (Photo: AI-generated)
पति की कम सैलरी से परेशान महिला, जेठ के कमरे से उड़ाए 4.55 लाख रुपये, फिर... 
Police arrested the robber bride and her lover
लुटेरी दुल्हन और प्रेमी गिरफ्तार, पति और जेठ को बेहोश कर जेवर-नकदी लेकर हुई थी फरार 
मालती देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. (PHOTO : ITG)
जेठानी से किचकिच और ससुराल को खत्म करने की प्लानिंग... मालती ने रची जहरीले आटे वाली साजिश 
पुलिस गिरफ्त में गुलफाम हत्याकांड के आरोपी. (Photo: Mohd. Usman Chaudhary/ITG)
कोल्डड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर किया बेहोश, फिर गला दबाकर कर दी हत्या...बहू और बेटों ने मिलकर की ससुर की हत्या 

फरवरी 2025 में जब पति जावरा से लौटे तो पीड़िता ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन पति ने इसे झूठ मानकर मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद 23 फरवरी 2025 से दंपती जंगीपुरा से बाजार वाले घर में रहने लगे, जहां भी पति की गैरमौजूदगी में दोनों जेठ आते और दुष्कर्म करते थे.

Advertisement

परेशान होकर पीड़िता मायके चली गई. इसके कुछ दिनों बाद जब पति उसे लेने आए तो उसने जाने से इनकार कर दिया. मायके वालों को आपबीती सुनाने पर पंचायत बुलाई गई, लेकिन ससुराल पक्ष से कोई नहीं आया. 

आखिरकार पीड़िता ने परिवार के साथ ग्वालियर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने दोनों जेठों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement