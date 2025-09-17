'मंझले के जाते ही बड़ा जेठ कमरे में आ जाता...', दोनों बारी-बारी से करते रेप, पीड़िता को बोलते- ऐसा करने से तुम्हारा बीमार पति जल्दी ठीक होगा

MP News: ग्वालियर में एक 25 साल की महिला ने अपने दो जेठों पर बार-बार गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता ने बताया कि खराब तबीयत के कारण उसका पति महीनों तक इलाज के लिए घर से बाहर रहता था. इस दौरान जेठों ने रिश्ते की मर्यादा तोड़कर दरिंदगी की और विरोध करने पर उसकी 10 माह की बेटी की हत्या की धमकी दी. मायके और पंचायत से न्याय न मिलने पर पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर दोनों जेठों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

यह मामला डबरा के जंगीपुरा में 10 जनवरी से 25 मई 2025 के बीच का है. पीड़िता का कहना है कि उसका निकाह 5 मई 2023 को डबरा निवासी एक युवक से हुआ था. निकाह के एक साल तक वह ससुराल में ठीक रही, लेकिन खराब सेहत के कारण पति रतलाम जिले के जावरा (हुसैन टेकरी शरीफ) इलाज कराने जाता और 20-20 दिन बाहर रहता था. इस दौरान जेठों ने दरिंदगी की और कहा कि ऐसा करने से पति का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा.

पीड़िता ने बताया कि 10 जनवरी 2025 की रात 1 बजे मंझला जेठ उसके कमरे में आया और रेप किया. विरोध करने पर उसने बेटी की हत्या की धमकी दी. इसके बाद बड़ा जेठ आया और उसने भी गेट खुलवाकर दरिंदगी की.

फरवरी 2025 में जब पति जावरा से लौटे तो पीड़िता ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन पति ने इसे झूठ मानकर मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद 23 फरवरी 2025 से दंपती जंगीपुरा से बाजार वाले घर में रहने लगे, जहां भी पति की गैरमौजूदगी में दोनों जेठ आते और दुष्कर्म करते थे.

परेशान होकर पीड़िता मायके चली गई. इसके कुछ दिनों बाद जब पति उसे लेने आए तो उसने जाने से इनकार कर दिया. मायके वालों को आपबीती सुनाने पर पंचायत बुलाई गई, लेकिन ससुराल पक्ष से कोई नहीं आया.

आखिरकार पीड़िता ने परिवार के साथ ग्वालियर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने दोनों जेठों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

