सीक्रेट कैमरा, कपल और 5 घंटे… आखिर गर्लफ्रेंड की सहेली ने क्यों कराई होटल की बुकिंग? रूम नंबर 203 की कहानी

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया. होटल के एक कमरे में सीक्रेट कैमरा लगाकर कपल का वीडियो बनाया गया, फिर ब्लैकमेल करने की साजिश रची गई. कहानी की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली कड़ी यह है कि इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड पीड़ित युवक की गर्लफ्रेंड की सबसे करीबी सहेली निकली. पुलिस ने जो कहानी बताई, उसके अनुसार, इंजीनियरिंग की छात्रा ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर इस ब्लैकमेलिंग की स्क्रिप्ट तैयार की थी.

दरअसल, यह घटना ग्वालियर के सिटी सेंटर में स्थित होटल विराट इन की है. यहां 26 जुलाई को पीड़ित युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरा नंबर 203 में पहुंचा था. दोनों यहां करीब पांच घंटे तक रहे और किराया चुकाकर लौट गए, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस कमरे में वे रुके हैं, उसी कमरे के बल्ब होल्डर में एक सीक्रेट कैमरा है. कैमरे ने उनके हर निजी पल को रिकॉर्ड कर लिया था.

करीब एक हफ्ते बाद युवक के मोबाइल पर मैसेज आया, जिसने उसके होश उड़ा दिए. मैसेज भेजने वाले ने धमकी दी कि उसके पास होटल वाला वीडियो है, अगर वह सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करवाना चाहता तो एक लाख रुपये की रकम देनी होगी.

युवक घबरा गया और समय मांगा, लेकिन ब्लैकमेलर ने दो दिन की मोहलत देकर रकम बैंक खाते में डालने को कहा. दबाव में आकर पीड़ित ने ऑनलाइन पांच हजार रुपये भेज भी दिए, लेकिन इसके बाद आरोपी लगातार और पैसे मांगते रहे.

थक-हारकर युवक ने पुलिस से शिकायत की. जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो राज खुला कि यह किसी अनजान शख्स का नहीं, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड की ही सहेली का है. पुलिस ने सहेली को राउंडअप किया तो कहानी का सच सामने आ गया. उसने कबूल किया कि उसी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर यह पूरा खेल रचा था. होटल का कमरा भी सहेली ने ही बुक कराया था.

जांच में सामने आया कि यह गैंग पहले होटल में ग्राहक बनकर पहुंचा था और बल्बनुमा स्पाई कैमरा लगा गया था. सहेली और उसके साथी कई दिनों से युवक और उसकी गर्लफ्रेंड पर नजर रखे थे. सहेली इंजीनियरिंग की छात्रा है. उसने पीड़ित को हमदर्द बनकर पैसे उधार देने की पेशकश भी की, ताकि वह ब्लैकमेलर्स को रकम चुका सके. फिलहाल पुलिस ने इंजीनियरिंग छात्रा, उसके प्रेमी और उसके साथी को अरेस्ट कर कार्रवाई शुरू कर दी है. उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग, साजिश और आईटी एक्ट समेत कई आरोप हैं.

