पश्चिम बंगाल: प्यार में धोखा नहीं सह पाया सिरफिरा, गोली मारकर की एक्स-गर्लफ्रेंड की हत्या, आरोपी फरार

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कृष्णानगर की कॉलेज छात्रा ईशा मलिक (19) की उसके एक्स-बॉयफ्रेंड देबराज ने गोली मारकर हत्या कर दी. हाल ही में ईशा ने रिश्ता तोड़ दिया था, जिससे नाराज आरोपी ने सोमवार को घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया. ईशा की मां ने उसे खून से लथपथ देखा. पुलिस ने मामला दर्ज कर देबराज की तलाश शुरू कर दी है.

घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया.(Photo: Representational)

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. कृष्णानगर के माणिकपाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर एक सिरफिरे युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका की उसके ही घर में गोली मारकर हत्या कर दी. मृतका की पहचान 19 वर्षीय ईशा मलिक के रूप में हुई है, जो कृष्णानगर विमेंस कॉलेज की छात्रा थी.

पुलिस के मुताबिक, ईशा का आरोपी युवक देबराज से स्कूल के दिनों से ही संबंध था. लेकिन हाल ही में ईशा ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था. इसके बाद से ही देबराज लगातार ईशा का पीछा करता और उसके घर आता-जाता था. बताया जा रहा है कि वह ईशा के भाई को भी जानता था. ईशा के इनकार से नाराज देबराज ने सोमवार को घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया.

घटना के वक्त ईशा की मां घर पर मौजूद थीं. उन्होंने बताया कि ईशा ड्रॉइंग रूम में खून से लथपथ पड़ी मिली और उसी दौरान देबराज को हाथ में देसी कट्टा लेकर भागते हुए देखा गया. परिजन आनन-फानन में ईशा को शक्तिनगर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. ईशा के शरीर पर दो गोलियों के निशान मिले हैं.

कृष्णानगर के एसपी के अमरनाथ ने बताया कि आरोपी देबराज मोहानपुर का रहने वाला है और फिलहाल फरार है. उसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं. घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. फिलहाल, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं.

