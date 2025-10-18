देवर को सहेली संग कमरे में भेजा, वहां लगा था कैमरा… भाभी ने रची हनीट्रैप की साजिश, वीडियो बनाकर मांगे 10 लाख रुपये

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चौंकाने वाली कहानी सामने आई है. यहां भाभी ने अपने देवर को हनी ट्रैप में फंसा लिया. उसने अपने साथियों की मदद से देवर को ब्लैकमेल किया और मारपीट कर पैसे भी लूट लिए. इस मामले की शिकायत पीड़ित देवर ने गोला का मंदिर थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को अरेस्ट किया है. पुलिस अब पूरे हनी ट्रैप गैंग की एक्टिविटीज की जांच में जुटी है.

मुरैना के पिपर सेवा इलाके में रहने वाले रविंद्र को उसकी रिश्ते की भाभी ओमवती ने ग्वालियर बुलाया था. ओमवती ने रविंद्र से कॉल पर कहा कि वह उसकी सहेली रुक्मणी से मिलवाना चाहती है और उनके बीच दोस्ती करवाना चाहती है. इसके बाद रविंद्र बुधवार को ग्वालियर पहुंच गया.

ग्वालियर पहुंचने के बाद ओमवती ने अपनी सहेली रुक्मणी को बुलाया. दोनों ने रविंद्र को गोवर्धन कॉलोनी स्थित एक घर में भेज दिया. घर का माहौल सामान्य लग रहा था. रुक्मणी और रविंद्र एक कमरे में मौजूद थे, तभी कुछ देर बाद स्थिति अचानक बदल गई. जब रविंद्र और रुक्मणी कमरे में थे, तभी अचानक भाभी ओमवती अपने तीन साथियों अंकित, कौशल और आदित्य के साथ कमरे में आ धमकी. इससे पहले ही उन्होंने चुपके से कमरे में कैमरा लगाकर दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था.

वीडियो बन जाने के बाद ओमवती ने रविंद्र को धमकाया कि वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, अगर वह 10 लाख रुपये नहीं देता. जब रविंद्र ने पैसे देने से इंकार किया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और उसके पास रखे 8000 रुपये कैश छीन लिए.

पीड़ित रविंद्र ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और सीधे गोला का मंदिर थाने पहुंचा, जहां उसने पूरी घटना पुलिस को बताई. पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मामला दर्ज किया. जांच के दौरान पुलिस को घटना स्थल से अहम सबूत मिले, जिनमें वीडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र भी शामिल है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, मारपीट और लूट का केस दर्ज किया है.

सीएसपी रॉबिन जैन ने कहा कि गोला का मंदिर थाना इलाके में घटना सामने आई है. ओमवती नाम की महिला ने अपने देवर रविंद्र की एक महिला के साथ दोस्ती कराई, फिर दोनों को साथ में किसी के घर पर भेजा, वहां इनका वीडियो बना लिया. इसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख की मांग की गई. फरियादी ने पैसे देने से इनकार किया तो उसके साथ लात घूंसे से मारपीट की गई, उसे चोटें आई हैं. उसके पास से 8000 रुपये भी छुड़ा लिए. इसमें पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. पुलिस ने दो आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है.

इस मामले में कुल पांच आरोपी हैं- ओमवती, उसकी सहेली रुक्मणी और तीन युवक कौशल, अंकित व आदित्य. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी ओमवती और उसके दो अन्य साथी अभी फरार हैं. पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. पुलिस का कहना है कि इस घटना को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया. पुलिस को संदेह है कि यह गिरोह पहले भी इस तरह के मामलों में शामिल रहा हो सकता है.

