MP: आंखों में मिर्ची डाली, फिर चाकू से ताबड़तोड़ किया हमला, पिता ने किया बेटी का कत्ल

ग्वालियर के जनकगंज क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात हुई. शराबी पिता बादाम सिंह कुशवाहा ने विवाद के दौरान 24 वर्षीय बेटी रानी की आंखों में मिर्ची झोंकी और चाकू से हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया. मां ने बताया कि आरोपी शराब का आदी था और अक्सर बेटी से झगड़ता था.

शराब का आदी था आरोपी.(Photo: Hemant Sharma/ITG)
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के जनकगंज थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बेलदार का पुरा इलाके में रहने वाले एक पिता ने अपनी ही 24 वर्षीय बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी पिता बादाम सिंह कुशवाहा ने पहले बेटी रानी कुशवाहा की आंखों में मिर्ची झोंकी और फिर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी जान ले ली. वारदात के बाद पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई है.

सूचना मिलते ही जनकगंज पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. मृतका की मां भगवती बाई ने पुलिस को बताया कि आरोपी पिता शराब का आदी है और अक्सर नशे में बेटी की पिटाई करता था. वह घर की किराने की दुकान से जबरन पैसे निकालकर शराब पीने की आदत से परेशान था. घटना के दिन भी बाप-बेटी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया.

जानकारी के अनुसार, रानी घर पर सिलाई-कढ़ाई का काम करती थी, जबकि आरोपी पहले ऑटो चलाता था. लॉकडाउन के समय एक्सीडेंट में एक पैर से दिव्यांग हो गया, जिसके बाद से वह घर पर ही रहने लगा और धीरे-धीरे शराब का आदी हो गया. शराब की लत ने उसे इतना मदहोश कर दिया कि उसने अपनी ही बेटी की जान ले ली.

हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार.
मामले में पुलिस ने कही ये बात

सीएसपी रॉबिन जैन ने बताया कि आरोपी झगड़े का आदी है. बाप-बेटी के बीच विवाद बढ़ने पर उसने चाकू से बेटी पर हमला किया. घायल रानी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है.

