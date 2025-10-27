MP से बिजली चुराकर राजस्थान में करता था सप्लाई! Thar से कुचलकर किसान की हत्या करने वाले BJP नेता का रसूख

MP News: गुना में किसान की हत्या का मुख्य आरोपी महेंद्र नागर फिलहाल फरार है. लेकिन एक के बाद एक आरोपी से जुड़े कई मामलों का खुलासा हो रहा है. इलाके में BJP नेता महेंद्र नागर का रुतबा देखने लायक था. अपने रिश्तेदारों के साथ महेंद्र नागर जमीनों को कब्जाया करता था.

BJP नेता महेंद्र ने आदिवासियों और दलितों की 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर रखा था. साथ ही चरनोई (राजस्व) की 80 बीघा से ज्यादा जमीन पर कब्जा किया हुआ था.

महेंद्र नागर ने मध्यप्रदेश से बिजली चुराकर राजस्थान के दौलतपुरा गांव तक बिजली सप्लाई की. दौलतपुरा गांव में आरोपी की खेतीबाड़ी है, जहां मध्यप्रदेश से चुराकर बिजली सप्लाई की जा रही थी. आरोपी के खेतों में 10 अवैध ट्यूबवेल भी संचालित हैं.

लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग

Aaj Tak की पड़ताल में खुलासा हुआ कि आरोपी महेंद्र ने अपने पिता रामनारायण नागर की लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग की थी और दहशत फैलाई थी.

महेंद्र नागर मध्यप्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर अनाधिकृत रूप से खाद भी बेचता है. साथ ही गांजा और शराब तस्करी भी करता है.

मृतक किसान के रिश्तेदार मुकेश नागर ने आरोप लगाया कि बंदूकों से दहशतगर्दी फैलाई जाती है. जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है.



SDOP विवेक अस्थाना ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी की जा रही है. आरोपी के बड़े भाई हुकुम नागर को गिरफ्तार करते हुए ट्रैक्टर को बरामद कर लिया गया है.

बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना जिले के गणेशपुरा में नागर समाज के दो पक्षों के बीच चल रहे जमीनी विवाद ने एक हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 40 साल के रामस्वरूप नागर की थार गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में 14 नामजद आरोपियों के खिलाफ तमाम धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

