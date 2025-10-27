scorecardresearch
 

Feedback

MP से बिजली चुराकर राजस्थान में करता था सप्लाई! Thar से कुचलकर किसान की हत्या करने वाले BJP नेता का रसूख

Guna Farmer Murder: थार गाड़ी से कुचलकर किसान की हत्या करने के मामले का मुख्य आरोपी BJP नेता महेंद्र नागर फिलहाल फरार है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है. इस बीच आरोपी के एक के बाद एक अवैध कारनामों का खुलासा हो रहा है.

Advertisement
X
गुना हत्याकांड का आरोपी BJP नेता महेंद्र नागर फरार.(Photo:ITG)
गुना हत्याकांड का आरोपी BJP नेता महेंद्र नागर फरार.(Photo:ITG)

MP News: गुना में किसान की हत्या का मुख्य आरोपी महेंद्र नागर फिलहाल फरार है. लेकिन एक के बाद एक आरोपी से जुड़े कई मामलों का खुलासा हो रहा है. इलाके में BJP नेता महेंद्र नागर का रुतबा देखने लायक था. अपने रिश्तेदारों के साथ महेंद्र नागर जमीनों को कब्जाया करता था. 

BJP नेता महेंद्र ने आदिवासियों और दलितों की 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर रखा था. साथ ही चरनोई (राजस्व) की 80 बीघा से ज्यादा जमीन पर कब्जा किया हुआ था. 

महेंद्र नागर ने मध्यप्रदेश से बिजली चुराकर राजस्थान के दौलतपुरा गांव तक बिजली सप्लाई की. दौलतपुरा गांव में आरोपी की खेतीबाड़ी है, जहां मध्यप्रदेश से चुराकर बिजली सप्लाई की जा रही थी. आरोपी के खेतों में 10 अवैध ट्यूबवेल भी संचालित हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Farmer Murder
BJP नेता ने किसान पर चढ़ा दी थार, मौत 
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आरोपी महेंद्र नागर. (File Photo: Vikash Dikshit/ITG)
गुना में BJP नेता ने किसान को थार से कुचला, बचाने आईं बेटियां तो फाड़ दिए कपड़े 
हादसे के बाद 50 मीटर के एरिया में बिखर गया कार का मलबा. (Photo: ITG)
थार हादसे में खत्म हो गईं 5 जिंदगियां, मृतकों में जज की बेटी भी शामिल 
पटवारी ने सिंधिया पर लगाए असंवेदनशीलता के आरोप.(File Photo:ITG)
MP कांग्रेस चीफ ने सिंधिया को बताया 'मगरमच्छ', बोले- चमड़ी मोटी है 
पार्वती कालीसिंध परियोजना के विरोध में किसान आंदोलन.(Photo:Screengrab)
'छाती पर गोली मारो, पीछे नहीं हटेंगे', BJP विधायक रही महिला नेता की DM से बहस 

लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग

Aaj Tak की पड़ताल में खुलासा हुआ कि आरोपी महेंद्र ने अपने पिता रामनारायण नागर की लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग की थी और दहशत फैलाई थी.

महेंद्र नागर मध्यप्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर अनाधिकृत रूप से खाद भी बेचता है. साथ ही गांजा और शराब तस्करी भी करता है.

मृतक किसान के रिश्तेदार मुकेश नागर ने आरोप लगाया कि बंदूकों से दहशतगर्दी फैलाई जाती है. जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है.
 
SDOP विवेक अस्थाना ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी की जा रही है. आरोपी के बड़े भाई हुकुम नागर को गिरफ्तार करते हुए  ट्रैक्टर को बरामद कर लिया गया है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: गुना में BJP नेता ने किसान को थार से कुचला, बचाने आईं बेटियां तो फाड़ दिए कपड़े

बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना जिले के गणेशपुरा में नागर समाज के दो पक्षों के बीच चल रहे जमीनी विवाद ने एक हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 40 साल के रामस्वरूप नागर की थार गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में 14 नामजद आरोपियों के खिलाफ तमाम धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement