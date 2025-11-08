scorecardresearch
 

MP के गुना में बैंक की मनमानी! गरीब परिवार बेघर, पीएम आवास की सब्सिडी हड़पने पर भड़का विरोध

मध्य प्रदेश के गुना में कैनरा बैंक पर गरीब एक परिवार ने पीएम आवास योजना की सब्सिडी हड़पने का आरोप लगाया है. कर्ज न चुकाने पर बैंक ने परिवार के मकान पर कब्जा कर लिया, जिससे वे बेघर हो गए. भोगीराम सेन ने परिवार संग बैंक के गेट पर धरना दिया. बैंक ने कार्रवाई को सरफेसी एक्ट के तहत बताया और जांच की बात कही.

सरफेसी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई.(Photo: Vikash Dikshit/ITG)
मध्य प्रदेश के गुना से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां कैनरा बैंक ने कर्ज न चुकाने पर एक हितग्राही के घर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पूरा परिवार बेघर हो गया. परिवार अब रिश्तेदारों के घर रह रहा है. इस कार्रवाई के विरोध में भोगीराम सेन अपने परिवार के साथ बैंक के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए हैं.

परिवार का आरोप – बैंक ने हड़प ली सब्सिडी

भोगीराम सेन का आरोप है कि बैंक ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत मिली 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी हड़प ली है. उनका कहना है कि वे 2017 से 2021 तक लगातार होम लोन की किस्तें जमा करते रहे, लेकिन फिर भी बैंक ने उनके ऊपर 8 लाख रुपये की रिकवरी निकाल दी. उन्होंने बताया कि कई बार बैंक अधिकारियों से लोन पासबुक और स्टेटमेंट मांगे गए, लेकिन जानकारी देने से मना कर दिया गया.

बैंक – सरफेसी एक्ट के तहत की कार्रवाई

वहीं कैनरा बैंक के क्षेत्रीय अधिकारी शशांक शुक्ला ने कहा कि बैंक की कार्रवाई सरफेसी अधिनियम के तहत की गई है. परिवार ने 2021 के बाद से कोई किस्त नहीं भरी थी, इसलिए घर का अधिग्रहण किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि PM आवास सब्सिडी की जानकारी दस्तावेजों के आधार पर दी जाएगी.

वीडियो हुआ वायरल, जांच की मांग तेज

बैंक के बाहर परिवार के धरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है. भोगीराम और उनका परिवार प्रशासन से न्याय की मांग कर रहा है और बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील कर रहा है.

