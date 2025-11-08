MP के गुना में बैंक की मनमानी! गरीब परिवार बेघर, पीएम आवास की सब्सिडी हड़पने पर भड़का विरोध

मध्य प्रदेश के गुना से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां कैनरा बैंक ने कर्ज न चुकाने पर एक हितग्राही के घर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पूरा परिवार बेघर हो गया. परिवार अब रिश्तेदारों के घर रह रहा है. इस कार्रवाई के विरोध में भोगीराम सेन अपने परिवार के साथ बैंक के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए हैं.

परिवार का आरोप – बैंक ने हड़प ली सब्सिडी

भोगीराम सेन का आरोप है कि बैंक ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत मिली 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी हड़प ली है. उनका कहना है कि वे 2017 से 2021 तक लगातार होम लोन की किस्तें जमा करते रहे, लेकिन फिर भी बैंक ने उनके ऊपर 8 लाख रुपये की रिकवरी निकाल दी. उन्होंने बताया कि कई बार बैंक अधिकारियों से लोन पासबुक और स्टेटमेंट मांगे गए, लेकिन जानकारी देने से मना कर दिया गया.

बैंक – सरफेसी एक्ट के तहत की कार्रवाई

वहीं कैनरा बैंक के क्षेत्रीय अधिकारी शशांक शुक्ला ने कहा कि बैंक की कार्रवाई सरफेसी अधिनियम के तहत की गई है. परिवार ने 2021 के बाद से कोई किस्त नहीं भरी थी, इसलिए घर का अधिग्रहण किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि PM आवास सब्सिडी की जानकारी दस्तावेजों के आधार पर दी जाएगी.

वीडियो हुआ वायरल, जांच की मांग तेज

बैंक के बाहर परिवार के धरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है. भोगीराम और उनका परिवार प्रशासन से न्याय की मांग कर रहा है और बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील कर रहा है.

