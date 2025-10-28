MP: गुना किसान हत्याकांड का मुख्य आरोपी महेंद्र नागर 55 घंटे बाद गिरफ्तार, बुलडोजर एक्शन भी शुरू

मध्य प्रदेश के गुना जिले में किसान रामस्वरूप नागर हत्याकांड के मुख्य आरोपी महेंद्र नागर को पुलिस ने 55 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया. साथ ही, बिजली चोरी के लिए राजस्थान तक सप्लाई किए जा रहे तार और खंभों को भी तोड़ दिया गया. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और बिजली विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही.

जानकारी के अनुसार, गुना पुलिस ने अब तक इस हत्याकांड में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें महेंद्र नागर, जितेंद्र नागर, हरीश नागर और मुख्य आरोपी महेंद्र नागर का बड़ा भाई हुकुम नागर शामिल हैं. मुख्य आरोपी महेंद्र नागर भाजपा का नेता है, लेकिन घटना के बाद पार्टी ने उसे तत्काल निष्कासित कर दिया है.

यह भी पढ़ें: MP: गुना किसान हत्याकांड में शामिल दो और आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार

इस जघन्य हत्या के बाद पुलिस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त टास्क फोर्स गठित की थी, जिसने आरोपी को ट्रेस कर पकड़ा. पुलिस का कहना है कि बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द सभी को गिरफ्तार किया जाएगा. यह कार्रवाई आजतक की रिपोर्ट के बाद तेज हुई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सख्त कार्रवाई शुरू की.

Advertisement

क्या है मामला?

बता दें कि गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में रविवार को एक दर्दनाक वारदात हुई थी. यहां बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने किसान रामस्वरूप धाकड़ की बेरहमी से हत्या कर दी थी. जानकारी के अनुसार, जब रामस्वरूप अपनी पत्नी के साथ खेत जा रहे थे, तभी आरोपी महेंद्र नागर ने साथियों के साथ उन पर हमला कर दिया था.

पहले किसान को लाठियों से पीटा गया, फिर आरोपी ने अपनी थार गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी. घटना को देख जब किसान की बेटियां पिता को बचाने पहुंचीं, तो आरोपी ने उनके साथ भी अमानवीय बर्ताव किया. उनके कपड़े फाड़े और हवाई फायर कर दहशत फैलाई. घायल किसान को अस्पताल ले जाने से एक घंटे तक रोका गया, जिससे इलाज में देर हुई और उसकी मौत हो गई.

---- समाप्त ----