scorecardresearch
 

Feedback

MP: गुना किसान हत्याकांड का मुख्य आरोपी महेंद्र नागर 55 घंटे बाद गिरफ्तार, बुलडोजर एक्शन भी शुरू

गुना में किसान रामस्वरूप नागर हत्याकांड का मुख्य आरोपी महेंद्र नागर 55 घंटे बाद गिरफ्तार हुआ. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया और बिजली चोरी की लाइनें तोड़ीं. अब तक चार आरोपी पकड़े जा चुके हैं. भाजपा ने आरोपी को पार्टी से निष्कासित किया, जबकि बाकी की तलाश जारी है.

Advertisement
X
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आरोपी महेंद्र नागर. (File Photo: Vikash Dikshit/ITG)
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आरोपी महेंद्र नागर. (File Photo: Vikash Dikshit/ITG)

मध्य प्रदेश के गुना जिले में किसान रामस्वरूप नागर हत्याकांड के मुख्य आरोपी महेंद्र नागर को पुलिस ने 55 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया. साथ ही, बिजली चोरी के लिए राजस्थान तक सप्लाई किए जा रहे तार और खंभों को भी तोड़ दिया गया. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और बिजली विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही.

जानकारी के अनुसार, गुना पुलिस ने अब तक इस हत्याकांड में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें महेंद्र नागर, जितेंद्र नागर, हरीश नागर और मुख्य आरोपी महेंद्र नागर का बड़ा भाई हुकुम नागर शामिल हैं. मुख्य आरोपी महेंद्र नागर भाजपा का नेता है, लेकिन घटना के बाद पार्टी ने उसे तत्काल निष्कासित कर दिया है.

यह भी पढ़ें: MP: गुना किसान हत्याकांड में शामिल दो और आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार

सम्बंधित ख़बरें

ऊर्जा मंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए. (Photo: Representational)
गुना किसान हत्याकांड में शामिल दो और आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार 
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आरोपी महेंद्र नागर. (File Photo: Vikash Dikshit/ITG)
गुना: किसान की हत्या के आरोप में BJP नेता महेंद्र नागर पार्टी से निष्कासित 
गुना हत्याकांड का आरोपी BJP नेता महेंद्र नागर फरार.(Photo:ITG)
MP की बिजली राजस्थान में करता था सप्लाई, किसान के हत्यारे BJP नेता का रसूख 
Farmer Murder
BJP नेता ने किसान पर चढ़ा दी थार, मौत 
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आरोपी महेंद्र नागर. (File Photo: Vikash Dikshit/ITG)
गुना में BJP नेता ने किसान को थार से कुचला, बचाने आईं बेटियां तो फाड़ दिए कपड़े 

इस जघन्य हत्या के बाद पुलिस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त टास्क फोर्स गठित की थी, जिसने आरोपी को ट्रेस कर पकड़ा. पुलिस का कहना है कि बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द सभी को गिरफ्तार किया जाएगा. यह कार्रवाई आजतक की रिपोर्ट के बाद तेज हुई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सख्त कार्रवाई शुरू की.

Advertisement

क्या है मामला?

बता दें कि गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में रविवार को एक दर्दनाक वारदात हुई थी. यहां बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने किसान रामस्वरूप धाकड़ की बेरहमी से हत्या कर दी थी. जानकारी के अनुसार, जब रामस्वरूप अपनी पत्नी के साथ खेत जा रहे थे, तभी आरोपी महेंद्र नागर ने साथियों के साथ उन पर हमला कर दिया था. 

पहले किसान को लाठियों से पीटा गया, फिर आरोपी ने अपनी थार गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी. घटना को देख जब किसान की बेटियां पिता को बचाने पहुंचीं, तो आरोपी ने उनके साथ भी अमानवीय बर्ताव किया. उनके कपड़े फाड़े और हवाई फायर कर दहशत फैलाई. घायल किसान को अस्पताल ले जाने से एक घंटे तक रोका गया, जिससे इलाज में देर हुई और उसकी मौत हो गई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement