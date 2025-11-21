पूर्व उपराष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर स्वागत करने नहीं पहुंचा कोई BJP नेता, दिग्विजय सिंह ने कसा तंज, बोले- यूज एंड थ्रो BJP की रीति

देश के पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. लेकिन कोई बीजेपी नेता या सरकार का मंत्री उनका स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचा. इस अनदेखी को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा निशाना साधा है.

कांग्रेस सांसद दिग्विजय ने कहा, ''पूर्व उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ जी का भोपाल आगमन पर स्वागत है. साथ ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद के उच्च सदन में भाजपा आरएसएस के लिए एक तरफा लड़ाई लड़ने वाले जगदीप धनखड़ जी को भोपाल विमानतल पर कोई भी सरकार का मंत्री रिसीव करने नहीं आया. एक तरह से ये व्हीआईपी प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन है. कायदे से मुख्यमंत्री को उन्हें रिसीव करना चाहिए था, जबकि धनखड़ जी आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं.

भाजपा के नेताओं की एक ही रीति है 'Use and Throw. यानी इस्तेमाल करो और कूड़े दान में डाल दो. हालांकि, मैं संघ के लिए ऐसा इसलिए नहीं कह सकता कि क्योंकि धनखड़ संघ के कार्यक्रम में ही आए हैं.

सवाल ये है कि भाजपा ने जिन्हें उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद पर बैठाया, वह व्यक्ति मामूली तो नहीं हो सकता और यदि धनखड़ जी उस पद के योग्य नहीं थे तो उन्हें क्यों उपराष्ट्रपति बनाया गया...''

कांग्रेस नेता सिंह ने आगे कहा, ''मैंने पूर्व उपराष्ट्रपति जी का कुशलक्षेम जानने के लिए उनसे मिलने का समय मांगा था, अभी तक कोई जवाब नहीं आया. फिलहाल मेरी सहानुभूति जगदीप धनखड़ जी के साथ है क्योंकि वे बड़े किसान नेता हैं और राज्यसभा में हमारे माननीय सभापति थे.''

बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मनमोहन वैद्य की लिखी पुस्तक 'हम और यह विश्व' का विमोचन भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित किया गया.

इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में देश के पूर्व उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए. इसमें वृंदावन के श्री आनन्दम धाम आश्रम पीठाधीश्वर रीतेश्वर जी महाराज ने भी अपने विचार रखे.

