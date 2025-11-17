MP: प्रेम के जाल में फंसाकर कराया खतना फिर किया निकाह, सुनैना परवीन और उसका पिता गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के मऊ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है. यहां एक विशाल सिंह नाम के युवक ने आरोप लगाया है कि उसे सुनैना परवीन नाम की युवती ने पहले अपने प्रेम के जाल में फंसाया फिर उसे अपने परिवार की मदद से जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सुनैना और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस पूरे मामले में कुल सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार मऊ नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के जजेज कॉलोनी निवासी विशाल सिंह नगर के ही सहादतपुरा बाजार में स्थित एक डेंटल केयर क्लीनिक में सहायक के रूप में काम करता था. क्लीनिक के ठीक बगल में एक साड़ी की दुकान थी जहां सुनैना परवीन काम करती थी. दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे-धीरे यह बातचीत प्यार में बदल गई. विशाल सुनैना के प्रति इतना ज्यादा झुक गया कि उसे आसपास की कोई और बात दिखाई नहीं देती थी. इसी का फायदा सुनैना और उसके परिवार ने उठाया.

प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया

विशाल का कहना है कि सुनैना और उसके घर वालों ने उसे नौकरी दिलाने का बहाना बनाकर अपने साथ अकबरपुर ले गए. वहां उसे लगभग दो साल अपने साथ रखा और इस दौरान उस पर लगातार दबाव बनाया गया. इसके बाद उसे गुजरात और फिर दिल्ली ले जाया गया. इसी बीच विशाल को सुनैना के साथ शादी कराने की तैयारी भी की गई. विशाल दावा करता है कि वह इन सब बातों से अनजान था और उसे धोखे में रखा गया.

Advertisement

दिल्ली में कुछ समय रहने के बाद सुनैना और उसके घर वालों ने विशाल को फिर से अकबरपुर लाया. यहां पहुंचने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई. विशाल के मुताबिक उसे मस्जिद में ले जाकर लगभग 15 लोगों की मौजूदगी में उसका जबरन खतना किया गया. उसकी दवा कराने के नाम पर उसे असम ले जाया गया जहां उसका पूरी तरह से धर्म परिवर्तन कराया गया. धर्म परिवर्तन के बाद उसे नमाज पढ़वाकर सुनैना से निकाह करा दिया गया.

नमाज पढ़वाकर युवक का कराया निकाह

विशाल ने बताया कि इस दौरान उसे जान से मारने की धमकी दी जाती रही. कहा गया कि अगर उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा. डर के कारण वह कुछ नहीं बोल पाया और जो कहा गया वही करता रहा. निकाह के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और धमकियां लगातार मिलती रहीं. एक मौके पर उसे अपने पिता से बात करने का मौका मिला और उसने पूरा मामला बता दिया. पैसे की मदद मिलने के बाद वह किसी तरह वहां से भागकर मऊ लौट आया.

घर पहुंचने के बाद विशाल ने अपने माता-पिता को पूरी कहानी बताई. परिजन तुरंत पुलिस के पास पहुंचे लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट के आदेश पर मऊ नगर कोतवाली में सुनैना परवीन, उसके पिता फिरोज और पांच अन्य लोगों के खिलाफ अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ.

Advertisement

कोर्ट के आदेश पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ

मुकदमा दर्ज होने के बाद मऊ पुलिस ने अंबेडकर नगर जिले में छापेमारी कर सुनैना और उसके पिता को तहसील तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया. उन्हें मऊ लाकर न्यायालय में पेश किया गया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया. मामले में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस उनकी भूमिका की जांच कर रही है.

इस पूरे मामले पर मऊ के अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे असम ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया. लड़की और उसके परिजन इस पूरे घटनाक्रम में शामिल बताए जा रहे हैं. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है. अभी तक दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी आरोपियों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में शिकायत के कई बिंदु सही पाए गए हैं. इसलिए संबंधित धाराओं के तहत न केवल गिरफ्तारी की जा रही है बल्कि सभी आरोपियों की भूमिका पर अलग-अलग स्तर पर जांच भी की जा रही है. अधिकारी ने कहा कि अगर जांच में और नाम सामने आते हैं तो उन पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

विशाल सिंह का कहना है कि उसने शुरू में यह उम्मीद की थी कि वह अपने धर्म और जीवनशैली के अनुसार रह पाएगा. प्रेम संबंध की शुरुआत में दोनों ने एक-दूसरे से यही वादा किया था. लेकिन समय के साथ पूरा मामला उसके खिलाफ एक साजिश में बदल गया. विशाल का कहना है कि उसने डर की वजह से कई कदम उठाए लेकिन अब वह चाहता है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो.

फिलहाल पुलिस इस मामले की एक-एक कड़ी को जोड़कर पूरी तरह से जांच कर रही है. यह घटना न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है. लोगों में इस बात को लेकर हैरानी है कि किस तरह प्यार के नाम पर एक युवक के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी.



---- समाप्त ----