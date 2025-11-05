scorecardresearch
 

Feedback

मोमोज में जायका बढ़ाने के लिए डालते थे केमिकल की ओवरडोज... इंदौर प्रशासन ने अवैध प्लांट पर जड़ा ताला

इंदौर में प्रशासन ने एक अवैध मोमो फैक्ट्री को सील कर दिया. जांच में सामने आया कि यहां मोमोज का स्वाद बढ़ाने के लिए तय सीमा से कई गुना ज्यादा अजिनोमोटो (MSG) मिलाया जा रहा था. बिना लाइसेंस संचालित इस यूनिट में गंदगी, कच्चे माल का गलत तरीके से भंडारण और स्वास्थ्य मानकों की अनदेखी साफ दिखाई दी. अधिकारियों का कहना है कि MSG की अधिक मात्रा खासकर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकती है, जिसके चलते प्लांट को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया.

Advertisement
X
इंदौर में मोमोज फैक्ट्री की गई सील. (Photo Representational)
इंदौर में मोमोज फैक्ट्री की गई सील. (Photo Representational)

मध्य प्रदेश के इंदौर में खाद्य मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खातीपुरा क्षेत्र में एक अवैध मोमो फैक्ट्री को सील कर दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे मोमोज में जायका बढ़ाने वाले रसायन अजिनोमोटो (Monosodium Glutamate - MSG) का इस्तेमाल तय मानकों से कई गुना अधिक मात्रा में किया जा रहा था. स्वाद बढ़ाने वाली यह सामग्री जहां मोमो को लजीज बनाती है, वहीं इसकी ज्यादा मात्रा सेहत के लिए खतरनाक मानी जाती है.

एजेंसी के अनुसार, फैक्ट्री बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित की जा रही थी और यहां से विभिन्न फास्ट फूड स्टॉल, ठेले एवं रेस्टोरेंट्स को बड़ी मात्रा में मोमो की सप्लाई की जाती थी. छापेमारी के दौरान परिसर से अजिनोमोटो की भारी मात्रा बरामद हुई. जांच में पाया गया कि मोमोज में इसे निर्धारित सीमा से अधिक मिलाया जा रहा था, ताकि स्वाद को बढ़ाया जा सके और ग्राहकों को लुभाया जा सके.

यह भी पढ़ें: आगरा: MP से टैंकर में भरकर लाया जा रहा था 5 हजार लीटर मिलावटी दूध, खाद्य विभाग ने सड़क पर बहाकर किया नष्ट- Video

सम्बंधित ख़बरें

Mustard Oil (Photo: AI generated)
सरसों का तेल शुद्ध है या मिलावटी? ये टेस्ट करके घर पर जांचें शुद्धता 
delhi police raid
दिल्ली में दीपावली से पहले मिठाई के गोदाम पर छापा, 2500 किलो मिलावटी मावा जब्त 
Fake mawa seized in Meerut (Photo- Screengrab)
मेरठ में पकड़ा गया 2500 KG मिलावटी मावा, प्रशासन ने बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया 
दिल्ली में जांच टीम लगातार सैंपल कलेक्शन में जुटी (Photo: PTI)
दिल्ली में मिलावटी कुटू का आटा खाने से बीमार हुए लोग, सरकार ने जांच के लिए बनाई टीम 
आगरा में पकड़ाया 5 हजार लीटर मिलावटी दूध (फोटो- ITG)
5 हजार लीटर मिलावटी दूध सड़क पर बहाकर किया नष्ट, आगरा में खाद्य विभाग की कार्रवाई, Video 

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अजिनोमोटो की अधिक मात्रा खासकर गर्भवती महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है. यह सिरदर्द, उलझन, एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है और शरीर में रासायनिक संतुलन को प्रभावित करता है. खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार, इसकी सीमित मात्रा में उपयोग की अनुमति है, लेकिन इस फैक्ट्री में इसका अत्यधिक प्रयोग पाया गया, जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ है.

Advertisement

फैक्ट्री की सफाई व्यवस्था भी बेहद खराब स्थिति में पाई गई. कच्चा माल बिना सुरक्षा और स्वच्छता के खुले में जमीन पर रखा हुआ था. निर्माण स्थल पर गंदगी थी. इतनी लापरवाही और मिलावट की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने मौके पर ही यूनिट को सील करने के आदेश जारी कर दिए. इस यूनिट के पास वैध लाइसेंस नहीं मिला, जिसको लेकर इसे अगले आदेश तक बंद कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन द्वारा संयंत्र के खिलाफ विस्तृत जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bilaspur Train Accident
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    Alinagar MLA
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Advertisement