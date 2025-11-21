scorecardresearch
 

Feedback

अकेली देख बार-बार छूने की कोशिश... नेशनल शूटर से छेड़छाड़ पर वर्मा ट्रैवल्स के क्लीनर समेत 2 ड्राइवर अरेस्ट, भोपाल-पुणे बस में शर्मनाक हरकत

Bhopal News: महिला खिलाड़ी 16 नवंबर की रात पैसेंजर बस से पुणे के लिए निकली थी. बस में सवार आरोपी नशे में थे, बार-बार महिला की सीट के पास गए, उसे बुरी नीयत से छुआ.

Advertisement
X
Woman shooter sexually harassed on Bhopal-Pune bus
Woman shooter sexually harassed on Bhopal-Pune bus

MP News: भोपाल से पुणे जा रही एक प्राइवेट पैसेंजर बस में 30 साल की महिला शूटर के साथ सेक्शुअल हैरेसमेंट करने के आरोप में 2 ड्राइवर और एक अन्य शख्स को गिरफ्तार किया गया.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीकृष्ण लालचंदानी ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद वर्मा ट्रैवल्स बस के ड्राइवर अरविंद वर्मा (35) और परमेंद्र गौतम (52) के साथ 'क्लीनर' (ड्राइवर का असिस्टेंट) दीपक मालवीय (27) को गिरफ्तार किया गया.

उन्होंने कहा, "शिकायतकर्ता 16 नवंबर की रात भोपाल में एक नेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के बाद पैसेंजर बस से पुणे के लिए निकली थी. आरोपी नशे में थे, बार-बार उसकी सीट के पास गए, उसे बुरी नीयत से छुआ और उसके साथ गलत व्यवहार किया."

सम्बंधित ख़बरें

A 5-year-old girl was molested in Mumbai hospital.
भोपाल से पुणे जा रही छात्रा से चलती बस में छेड़छाड़, पुलिस चेकिंग प्वाइंट देखते ही लड़की ने दिखाई हिम्मत 
Girl molested
फिजियोथैरेपी कराने गई युवती से डॉक्टर ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर पटककर दी धमकी 
घटना में इस्तेमाल स्कूटर जब्त कर लिया गया है. (Photo: Representational)
मुंबई में फ्रांस की युवती के साथ छेड़छाड़, स्कूटर से पीछा, फिर... 
Digital Arrest case in Bhopal
भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा मामला, रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 67.5 लाख की ठगी 
पहली भारतीय मादा चीता ने जन्मे 5 शावक.(Photo:ITG)
5 शावकों को जन्म देने वाली कूनो की 'मुखी', संघर्ष से जीत तक की कहानी 

DCP ने आगे कहा कि बस में लगभग 50 यात्री सवार थे, लेकिन उनमें से कोई भी महिला की मदद के लिए नहीं आया.

जब बस इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके से गुजर रही थी, तो पुलिस नशे में गाड़ी चलाने वालों के लिए गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी. सड़क पर पुलिस को देखकर पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और आरोपियों की हरकतों का जोर जोर से विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वे बस छोड़कर भाग गए.

Advertisement

पुलिस ने बस ऑपरेटर से संपर्क किया और बदले में ड्राइवर और क्लीनर का इंतजाम किया, जिसके बाद बस फिर से चल पड़ी.

DCP लालचंदानी ने कहा कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के संबंधित नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें गुरुवार को हिरासत में ले लिया गया और आगे की जांच जारी है. उन्होंने कहा कि जांच के तहत बस को जब्त कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement