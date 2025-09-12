VIDEO: डॉक्टर ने मरीज के परिजन को मारे थप्पड़ और मुक्के, CMHO बोले- 15-20 दिन पुरानी घटना

मध्य प्रदेश के बैतूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि सफेद शर्ट पहने व्यक्ति हरी जैकेट पहने व्यक्ति को बेरहमी से मार रहा है. वीडियो तीन माह पुराना बताया जा रहा है.

बैतूल जिले के प्रभातपट्टन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह वीडियो है, जिसमें पीटने वाला ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. जितेंद्र अत्रे बताया जा रहा है. आरोप है कि मरीज के परिजन के साथ हाथापाई और थप्पड़ मारने की घटना हुई.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह वीडियो तीन माह पुराना बताया जा रहा है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है. देखें VIDEO:-

वीडियो वायरल होने के बाद बीएमओ डॉ जितेंद्र अत्रे का फोन बंद है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा, पीड़ित व्यक्ति भी सामने नहीं आया है और उसने कहीं शिकायत भी नहीं की है.

इनका कहना

बैतूल सीएमएचओ डॉ मनोज हुरमाड़े ने कहा, ''वायरल वीडियो मेरे संज्ञान में आया है. मैं प्रभातपट्टन के बीएमओ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद था और जानकारी मिली है कि तबीयत खराब होने के कारण वह नागपुर में भर्ती हैं. प्रथम प्रथम दृष्टया जांच में पाया है कि यह वीडियो दो सप्ताह के पहले का है. इसको लेकर जांच कमेटी गठित की गई है. जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और वीडियो की सत्यता भी सामने आ जाएगी.''

