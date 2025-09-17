scorecardresearch
 

'अगर धर्मांतरण आस्था से किया जाता है, तो यह अपराध नहीं...,' आदिवासी कांग्रेस के कार्यक्रम में बोले दिग्विजय सिंह

अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहती है, लेकिन वे भारत के सबसे पुराने नागरिक हैं.

दिग्विजय ने कहा कि आदिवासी भारत के सबसे पुराने निवासी हैं.(Photo:Screengrab)
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर धर्मांतरण आस्था और स्व-प्रेरणा से किया जाता है, तो यह कोई अपराध नहीं है. लेकिन जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण स्वीकार्य नहीं है. बीजेपी केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठाती है.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आदिवासियों को 'वनवासी' कहकर उनकी पहचान मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. आदिवासी कांग्रेस की ओर से बैतूल जिले के भैंसदेही में आयोजित 'आदिवासी अधिकार और सशक्तिकरण शिविर' में शामिल होने आए दिग्विजय ने कहा कि आदिवासी भारत के सबसे पुराने निवासी हैं.

उन्होंने कहा, "हम सभी मध्य एशिया से आए हैं. आदिवासियों के पास पहला और असली अधिकार है. वे प्रकृति के उपासक हैं और संविधान उन्हें अपनी आस्था का पालन करने का पूरा अधिकार देता है...."

सम्बंधित ख़बरें

दिग्विजय ने शेयर की कमलनाथ के साथ तस्वीर.(Photo:x/@digvijaya_28)
कलह की अटकलों के बीच मिले दिग्विजय-कमलनाथ, लिखा- मतभेद हैं, मनभेद नहीं 
परिक्रमा के दौरान दिग्विजय ने MP की 110 सीटों का दौरा किया था.
नर्मदा परिक्रमा पर दिग्विजय को सलाह देने का नहीं था मन: MP के मंत्री प्रहलाद पटेल 
digvijay singh kamal nath
MP में 2020 से गड़े 'मुर्दे' कब्र से बाहर आए, सिंधिया के बाद कमलनाथ-दिग्विजय आमने-सामने 
दिग्विजय, सिंधिया और कमलनाथ. (फाइल फोटो)
MP: सिंधिया की बगावत पर कमलनाथ-दिग्गी भिड़े, BJP का तंज- आज भी लड़ रहे 
rewa news
रीवा में खाद की दुकानों पर SDM का एक्शन 

राज्यसभा सदस्य ने BJP पर 'संकीर्ण विचारधारा' रखने और 'धर्मांतरण की राजनीति' करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पार्टी न तो संविधान को समझती है और न ही भारत की वास्तविक परंपरा को. भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहकर उनकी पहचान मिटाना चाहती है."

एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि BJP गाय के नाम पर केवल राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस सरकार के दौरान गौ आयोग का गठन किया गया था. उन्होंने कहा, "भाजपा इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक रोटियां सेंकती है."

आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बताया कि राज्य के हर जिले में आदिवासियों के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए यह शिविर आयोजित किए जा रहे हैं.

