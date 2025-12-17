scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'ये नौकरी में नहीं रहेगा, इसको तुरंत सस्पेंड करो...', DM साहब का ऑन द स्पॉट एक्शन, बोले- ध्यान रखें नया पटवारी नेताओं के लिए काम न करे

IAS Swapnil Wankhade: दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े इन दिनों अपने कड़े तेवरों और जनहित में लिए गए फैसलों के कारण चर्चा में हैं. एक शिविर के दौरान लापरवाही और गलत जानकारी देने पर उन्होंने एक पटवारी को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया.

Advertisement
X
दतिया कलेक्टर का सख्त रुख, जनसुनवाई में पटवारी सस्पेंड.(Photo:Screengrab)
दतिया कलेक्टर का सख्त रुख, जनसुनवाई में पटवारी सस्पेंड.(Photo:Screengrab)

MP News: दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जनसुनवाई के दौरान शिकायत मिलने पर पटवारी को जमकर फटकार लगाई. जिलाधिकारी ने पटवारी को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दिए और कहा कि नया पटवारी नेताओं के लिए नहीं, जनता के लिए काम करने वाला होना चाहिए. वहीं, गौशाला निरीक्षण में अनियमितता मिलने पर एक सीनियर वेटनरी डॉक्टर को नोटिस थमाया है.

कलेक्टर बुधवार को बसई पहुंचे. यहां समस्याएं सुनने के दौरान ग्रामीणों ने पटवारी शैलेंद्र शर्मा की शिकायत की. कहा कि पटवारी नेताओं के दबाव में काम करते हैं. पटवारी ने एक सार्वजनिक नाली को लेकर भी कलेक्टर को गलत जानकारी दी.

सम्बंधित ख़बरें

हेडमास्ट को प्रिंसिपल ने डंडे से पीटा.
प्रिंसिपल के हाथों जमकर पिटे हेडमास्टर सर, फिर DM ने भी चलाया 'चाबुक' 
मधेपुरा के एडीएम ने छात्रों पर किया हमला
गुस्से में आए ADM साहब! जरा सी बात पर बैडमिंटन खिलाड़ियों को दौड़ाकर पीटा 
स्कूल परिसर में कलेक्टर की कार से पहुंची बच्चियां.
जब DM साहब ने अपनी कार में बैठाकर भेजी छात्राएं, तो प्राइवेट स्कूल ने तुरंत दे दी टीसी 
गुना कलेक्टर तरुण राठी पत्रकारों को संबोधित करते हुए.
आप फोन क्यों नहीं उठाते? DM साहब बोले- क्या मैं कॉल ही अटेंड करता रहूं  
प्रदर्शनी में राज्य का इतिहास दिखाया गया.(Photo:ITG)
MP विधानसभा का विशेष सत्र, प्रदर्शनी में दिखाया गया राज्य का इतिहास  

इस पर कलेक्टर भड़क गए और अपने अधीनस्थ अधिकारियों से बोले, ''इसको अभी तुरंत सस्पेंड करो. ये नौकरी में नहीं रहेगा. और जो भी नया पटवारी आएगा, वो अच्छा समझदार आएगा. ऐसे नहीं आएंगे कि जो नेताओं के लिए काम करते हैं. मैंने जब बोला है तो मेरा आदेश का पालन होना चाहिए.

Advertisement

कलेक्टर ने पटवारी से कहा, ''अगर पुलिसवाले बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि नाली थी वहां और तुम बोल रहे हो कि नाली नहीं थी. नेताओं के लिए काम नहीं करते हम, जनता के लिए काम करते हैं. जनता के लिए काम करना चाहिए. तुम्हें समझ नहीं आता है. अब ऑर्डर जारी कर रहे हैं.'' देखें VIDEO:- 

कलेक्टर ने पटवारी शैलेन्द्र शर्मा को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दिए और तहसीलदार को नाली की समस्या ठीक कराने के निर्देश दिए.

यह भी पढ़ें: 'क्या एक घंटे में धूल आ गई, इसको पोछा मारना बोलते हैं?', अस्पताल में खराब सफाई देख भड़के IAS 

बसई के शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित जन-निवारण शिविर में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े सीधे आम नागरिकों के बीच पहुंचे. उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और तुरंत संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए.

इस दौरान ग्राम पंचायत कामद में संचालित गौशाला में सामने आई अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया. निरीक्षण के दौरान गौशाला में लगभग 60 गौवंश पाए गए, जबकि संबंधित अधिकारी की ओर से 85 गौवंश होने की जानकारी दी गई थी.

गौशाला में लापरवाही पर वेटनरी डॉक्टर को नोटिस

इस गंभीर लापरवाही मानते हुए कलेक्टर ने सीनियर पशु चिकित्सक डॉ. एमएस परिहार को 'कारण बताओ सूचना पत्र' जारी किया है. अधिकारी को 3 दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने का समय दिया गया है. जवाब संतोषजनक न होने पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

इस लापरवाही को पदीय दायित्वों के विपरीत एवं गंभीर कदाचार की श्रेणी में मानते हुए कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखेड़े ने वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. एमएस परिहार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है. अधिकारी को 3 दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने का समय दिया गया है. जवाब संतोषजनक न होने पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement