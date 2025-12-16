'क्या एक घंटे में धूल आ गई, इसको पोछा मारना बोलते हैं?', अस्पताल में खराब सफाई देख भड़के IAS, ठेकेदार से बोले- टेंडर कैंसिल कर दूंगा

मध्य प्रदेश के दतिया कलेक्टर IAS स्वप्निल वानखड़े इन दिनों अपनी कार्यशैली के चलते काफी चर्चित हैं. हाल ही में जिलाधिकारी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान उन्हें अस्पताल के कई हिस्सों में सफाई व्यवस्था बेहद खराब मिली. यह देख उन्होंने सख्त लहजे में सफाई सुपरवाइजर को फटकार लगा दी. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
दरअसल, कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने ट्रॉमा सेंटर, बाल और शिशु रोग विभाग, स्त्री और प्रसूति रोग विभाग, स्टेप डाउन यूनिट, ओपीडी, वार्डों और शौचालयों में साफ-सफाई, स्टाफ उपस्थिति और मरीज सेवाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्हें अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में धूल गंदगी जमी दिखी.
कलेक्टर ने खुद फर्श पर हाथ फेरकर धूल की जांच की और सफाई सुपरवाइजर को फटकार लगाई. जिले के कलेक्टर के सवालों पर सुपरवाइजर आत्मविश्वास भरे जवाब नहीं दे पाया.
कलेक्टर ने पूछा, "बताओ पोछा मारा हुआ है?"
सुपरवाइजर: "लगवा दिया सर"
कलेक्टर ने फर्श पर हाथ लगाने के लिए कहा.
कलेक्टर: "झुको भाई, बोल रहा हूं झुको, क्या इसको पोछा मारना बोलते हैं?"
कलेक्टर ने कहा कि सिर्फ सुबह के 10:30 बजे ही फर्श पर पूरी धूल है.
कलेक्टर: "सीसीटीवी है न? कितने बजे मारा? अगर नहीं होगा तो टेंडर कैंसल करूंगा मैं."
सफाई सुपरवाइजर: "बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं."
इसके बाद कलेक्टर ने कहा, ''पूरी गली में धूल ही धूल है...'' देखें Video:-
ट्रॉमा सेंटर की स्वच्छता व्यवस्था खराब मिलने पर कलेक्टर वानखड़े ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार और नियमित निगरानी के निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाला हर मरीज सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक वातावरण पाने का हकदार है. स्वच्छता को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.''
इसके साथ ही कलेक्टर ने दवा वितरण व्यवस्था, स्टाफ की उपस्थिति और अन्य जरूरी सेवाओं की समग्र समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.