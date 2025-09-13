scorecardresearch
 

Feedback

MP: 'इस्लामपुरा' नाम पर बवाल... दमोह के सरकारी स्कूल के नाम पर हिंदू संगठनों का विरोध, जांच की मांग

मध्य प्रदेश के दमोह में सरकारी प्राथमिक स्कूल का नाम 'इस्लामपुरा' दर्ज होने पर विवाद खड़ा हो गया. विहिप और हिंदू संगठनों ने नामकरण और विद्यालय की दीवारों पर बने धार्मिक प्रतीकों पर आपत्ति जताई. शिक्षा विभाग का कहना है कि नाम प्रारंभ से ही सरकारी रिकॉर्ड में है, जबकि ग्रामीणों ने इसे धार्मिक पहचान बढ़ाने की कोशिश बताया और जांच की मांग उठाई.

Advertisement
X
हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति.(Photo: Ravish Pal Singh/Shantanu Bharat/ITG)
हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति.(Photo: Ravish Pal Singh/Shantanu Bharat/ITG)

मध्य प्रदेश के दमोह जिले में बटियागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम खमरिया स्थित शासकीय प्राथमिक सैटेलाइट शाला का नाम 'इस्लामपुरा' दर्ज होने पर विवाद खड़ा हो गया है. विश्व हिंदू परिषद (विहिप) सहित अन्य हिंदू संगठनों ने इसे लेकर आपत्ति जताई है और कहा है कि सरकारी विद्यालय में किसी विशेष धर्म से जुड़े नाम और प्रतीक चिन्ह शिक्षा विभाग के नियमों के खिलाफ हैं.


दरअसल, विद्यालय जिस भूमि पर स्थापित है, वह अठ्या परिवार द्वारा दान की गई थी. दान पत्र में 'इस्लामपुरा' का कोई उल्लेख नहीं है. इसके बावजूद सरकारी रिकॉर्ड और पोर्टल्स में विद्यालय का नाम 'इस्लामपुरा' दर्ज है. यही वजह है कि संगठनों ने नामकरण को संदेहास्पद बताते हुए विरोध दर्ज कराया है.

यह भी पढ़ें: दमोह में दिल दहलाने वाली घटना...तीन मासूम बच्चियों को जहर देकर पिता ने भी की आत्महत्या

सम्बंधित ख़बरें

A man lost his life in a fight over rooster (File Photo: ITG)
मुर्गे को लेकर लड़ाई बनी जानलेवा, मां के सामने कार से कुचलकर बेटे की हत्या 
ai image of police
बीच सड़क बाइक से जा रहे स्कूल टीचर से 4 लाख की लूट, फिर जला डाला जिंदा 
crowd in hospital
दमोह में दिल दहलाने वाली घटना...तीन मासूम बच्चियों को जहर देकर पिता ने भी की आत्महत्या 
kid image
7 साल की मासूम से रेप, घर के बाहर से उठा ले गया पड़ोसी, चीखें सुनकर लोगों ने तोड़ा दरवाजा 
फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने के मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए.
सरनेम में 'बिंदी' का फेरबदल कर पाई सरकारी नौकरी! कोई बना CMO तो कोई क्लर्क 

विहिप का आरोप
विहिप के जिला उपाध्यक्ष बबलू राय और हटा ब्लॉक अध्यक्ष भरत राय ने विद्यालय का निरीक्षण कर बताया कि दीवारों और छतों पर “ईद मुबारक” और “स्टार” जैसे धार्मिक प्रतीक बने हैं. उनका कहना है कि किसी भी शासकीय विद्यालय में धर्म विशेष से जुड़े प्रतीकों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए. उन्होंने नामकरण की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए और जांच की मांग की.

Advertisement

विद्यालय प्रशासन का पक्ष
विद्यालय प्रभारी चरण दास पटेल ने सफाई देते हुए कहा कि विद्यालय में किसी तरह का जातिवाद या संप्रदायवाद नहीं है. उन्होंने स्वीकार किया कि दीवारों पर लिखे शब्दों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आश्वासन दिया कि यदि आपत्ति है तो उन प्रतीकों को हटा दिया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि विद्यालय में लगभग 20 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें सभी वर्गों के बच्चे शामिल हैं. विद्यालय में कार्यरत दोनों शिक्षक भी हिंदू समाज से हैं.

शिक्षा विभाग का बयान
जिला परियोजना समन्वयक (DPC) मुकेश द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि विद्यालय का नाम प्रारंभ से ही 'इस्लामपुरा' सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है. यदि स्थानीय लोग चाहें तो प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नाम बदल सकते हैं. साथ ही, विद्यालय की दीवारों पर लिखे धार्मिक शब्दों और प्रतीकों की जांच कराई जा रही है. दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय हालात और विवाद
ग्राम खमरिया की आबादी लगभग दो हजार है, जिसमें 'इस्लामपुरा' बस्ती में करीब 60–70 परिवार रहते हैं. पहले यह विद्यालय सैटेलाइट शाला के रूप में संचालित था, जिसे अब प्राथमिक शाला 'इस्लामपुरा' नाम से चलाया जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि नामकरण में धार्मिक पहचान को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, जिसके चलते यह विवाद गहराता जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement