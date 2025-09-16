scorecardresearch
 

Feedback

Bigg Boss शो के बाहर भी ड्रामा... तान्या मित्तल के भाई ने की गाली-गलौज, कंटेंट क्रिएटर पहुंचा थाने

Bigg Boss 19 का सुर्खियों में है. इसके साथ ही बिग बॉस में मौजूद तान्या मित्तल और भी ज्यादा सुर्खियों में है. किसी न किसी बात पर तान्या मित्तल लगातार सुर्खियां बटोर रही है. अब तान्या मित्तल से ही जुड़ा एक नया विवाद उनके गृह जिले ग्वालियर से सामने आया है. 

Advertisement
X
विश्वम पंजवानी ने तान्या मित्तल के भाई पर लगाए आरोप.(Photo:Screengrab)
विश्वम पंजवानी ने तान्या मित्तल के भाई पर लगाए आरोप.(Photo:Screengrab)

Bigg Boss 19 के घर के अंदर तो ड्रामा चल ही रहा है, लेकिन बाहर भी कम ड्रामेबाजी नहीं हो रही है. यह ड्रामेबाजी बिग बॉस के घर में मौजूद तान्या मित्तल के गृह जिले ग्वालियर से निकलकर सामने आई है. यहां एक कंटेंट क्रिएटर ने तान्या मित्तल के भाई अमितेश मित्तल पर गाली गलौज करने और धमकाने का आरोप लगाया है. इसकी शिकायत भी थाने में की गई है. 

ग्वालियर के माधवगंज इलाके में रहने वाले कंटेंट क्रिएटर विश्वम पंजवानी ने तान्या मित्तल से संबंधित एक मजाकिया रील बनाई थी. इसी रील को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. विश्वम पंजवानी ने तान्या मित्तल के भाई अमितेश मित्तल पर आरोप लगाया है कि अमितेश मित्तल ने उनके साथ गाली गलौज की है और घर पर आकर उन्हें धमकाया है. 

विश्वम पंजवानी का कहना है कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार अमितेश मित्तल और तान्या मित्तल होंगे. इसकी शिकायत विश्वम पंजवानी ने लिखित आवेदन देकर माधवगंज थाने में भी की है. 

सम्बंधित ख़बरें

Tanya Mittal And Amaal Mallik
रिलेशनशिप में हैं अमाल, बिग बॉस में तान्या के लिए बने 'कबीर सिंह', बढ़ीं नजदीकियां! 
Tanya Mittal
'Bigg Boss 19' को लेकर क्या बोलीं Tanya Mittal? 
Salman khan in Bigg boss 19 Weekend ka Vaar
सलमान ने तान्या मित्तल को बनाया घर का स्टार, किसकी लगी क्लास? 
Who is Tanya Mittal Bigg Boss
12वीं पास हैं तान्या मित्तल, 500 रुपये से शुरू किया बिजनेस, करोड़ों की हैं मालकिन  
Murder of a wife in Gwalior, the accused went live on Facebook.
पत्नी की हत्या कर शख्स का फेसबुक लाइव पर कबूलनामा, देखें वारदात 

हालांकि, इस बारे में जब तान्या मित्तल के भाई अमितेश मित्तल से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से तो इनकार कर दिया. लेकिन फोन कॉल पर की गई बातचीत में मित्तल  ने बताया कि यह सब PR स्टंट है. फेम के लिए यह सब कर रहा है. 

Advertisement

अमितेश मित्तल ने इस बात को कबूल किया कि वह उसके घर गए थे और उससे बातचीत की थी. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. साथ ही अमितेश मित्तल ने यह भी बताया कि पुलिस कंप्लेंट के बारे में उन्हें सारी जानकारी है. 

इस मामले में सीएसपी किरण अहिरवार का कहना है कि एक लड़के ने माधवगंज थाने में आवेदन दिया है. उसका कहना है कि बिग बॉस फेम तान्या मित्तल के भाई ने डराया धमकाया है. आवेदन को जांच में लिया गया है. तथ्य सामने आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement