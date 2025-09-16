Bigg Boss शो के बाहर भी ड्रामा... तान्या मित्तल के भाई ने की गाली-गलौज, कंटेंट क्रिएटर पहुंचा थाने

Bigg Boss 19 के घर के अंदर तो ड्रामा चल ही रहा है, लेकिन बाहर भी कम ड्रामेबाजी नहीं हो रही है. यह ड्रामेबाजी बिग बॉस के घर में मौजूद तान्या मित्तल के गृह जिले ग्वालियर से निकलकर सामने आई है. यहां एक कंटेंट क्रिएटर ने तान्या मित्तल के भाई अमितेश मित्तल पर गाली गलौज करने और धमकाने का आरोप लगाया है. इसकी शिकायत भी थाने में की गई है.

ग्वालियर के माधवगंज इलाके में रहने वाले कंटेंट क्रिएटर विश्वम पंजवानी ने तान्या मित्तल से संबंधित एक मजाकिया रील बनाई थी. इसी रील को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. विश्वम पंजवानी ने तान्या मित्तल के भाई अमितेश मित्तल पर आरोप लगाया है कि अमितेश मित्तल ने उनके साथ गाली गलौज की है और घर पर आकर उन्हें धमकाया है.

विश्वम पंजवानी का कहना है कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार अमितेश मित्तल और तान्या मित्तल होंगे. इसकी शिकायत विश्वम पंजवानी ने लिखित आवेदन देकर माधवगंज थाने में भी की है.

हालांकि, इस बारे में जब तान्या मित्तल के भाई अमितेश मित्तल से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से तो इनकार कर दिया. लेकिन फोन कॉल पर की गई बातचीत में मित्तल ने बताया कि यह सब PR स्टंट है. फेम के लिए यह सब कर रहा है.

अमितेश मित्तल ने इस बात को कबूल किया कि वह उसके घर गए थे और उससे बातचीत की थी. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. साथ ही अमितेश मित्तल ने यह भी बताया कि पुलिस कंप्लेंट के बारे में उन्हें सारी जानकारी है.

इस मामले में सीएसपी किरण अहिरवार का कहना है कि एक लड़के ने माधवगंज थाने में आवेदन दिया है. उसका कहना है कि बिग बॉस फेम तान्या मित्तल के भाई ने डराया धमकाया है. आवेदन को जांच में लिया गया है. तथ्य सामने आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

