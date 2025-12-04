'बंदर' की ड्रेस और हाथ में 'उस्तरा'... MP विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, BJP सरकार को घेरा

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों का जोरदार प्रदर्शन जारी रहा. कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सांकेतिक विरोध दर्ज कराते हुए अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया.

कई कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में बंदर की ड्रेस पहनकर पहुंचे. उन्होंने 'बंदर के हाथ में उस्तरा' की टैगलाइन के साथ प्रदर्शन किया.नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया.

इस दौरान सिंघार ने कहा, "बंदर रूपी भाजपा सरकार के हाथ मे उस्तरा आ गया है, जिससे वह प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उस्तरा चला रही है.''

सिंघार ने कहा, ''आज प्रदेश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है. चाहे जनसेवा मित्र हों या सरकारी भर्ती प्रक्रियाएं, सब कुछ ठप पड़ा है. महिलाओं की सुरक्षा संकट में है, किसान आत्महत्या को मजबूर हैं और बढ़ते अपराधों ने कानून-व्यवस्था को चौपट कर दिया है. प्रदेश की यह दयनीय स्थिति साफ बताती है कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया गया है.''

BJP सरकार के हाथ में उस्तरा आ गया है और वह युवाओं के रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, कानून-व्यवस्था और किसानों के अधिकारों को बेरहमी से काट रही है.

