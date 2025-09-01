फॉर्च्यूनर का कांच फोड़ा, दिखाए काले झंडे, दिल्ली-मुंबई हाइवे वाले 'धाकड़ कांड' का जिक्र करने पर MP कांग्रेस अध्यक्ष को घेरा

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले पर रतलाम में धाकड़ समुदाय के कुछ लोगों ने हमला कर दिया. पटवारी के ऊपर समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है.

ASP राकेश खाखा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि एक कांग्रेस नेता की शिकायत के आधार पर पूर्व जौरा जनपद अध्यक्ष रामविलास धाकड़ और मंडल अध्यक्ष अशोक धाकड़ और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने काले झंडे दिखाए और पटवारी के काफिले में शामिल एक कार का शीशा तोड़ दिया. पटवारी अपनी गाड़ी से उतरे और कथित हमलावरों को शांत कराया.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने उन्हें समझाया कि धाकड़ समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर अश्लील हरकत करने वाले बीजेपी नेता मनोहरलाल धाकड़ पर टिप्पणी की थी.

बता दें कि जीतू पटवारी ने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान धाकड़ समुदाय के दो सदस्यों के बारे में जिक्र छेड़ा था, जो हाल के महीनों में दो अलग-अलग घटनाओं में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे.

उनमें से एक की पहचान उज्जैन में रजिस्टर्ड धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय सचिव मनोहरलाल धाकड़ के रूप में हुई थी, लेकिन महासभा ने एक बयान जारी कर कहा था कि उसे पद से हटा दिया गया है.

दो दिन पहले एक अन्य घटना में मंदसौर में एक जानवर के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में देवीलाल धाकड़ नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था.

