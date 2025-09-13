'मैं ही कर लूं, आपसे नहीं बन रहा तो छोड़ो फिर...', जब रतलाम SP पर भड़के CM मोहन यादव, फटकार का VIDEO देखिए

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की नाराजगी का एक वीडियो वायरल है. सूबे के मुखिया रतलाम जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पर उस समय नाराज हो गए, जब वे एक गांव में फसलों का जायजा लेने पहुंचे थे. मुख्यमंत्री का एसपी पर नाराज होने का यह वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है.

दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री यादव एक खेत में फसल निरीक्षण के लिए पहुंचे तो भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे असहज मुख्यमंत्री ने कहा, "कहां है एसपी... क्या व्यवस्था मैं ही संभालूं...आपसे नहीं बन पा रहा तो छोड़ो फिर..."

यह सुनकर एसपी पहुंचे और सीएम के सामने 'सर...सर...हटवा रहे हैं...' कहते नजर आए. इस पर सीएम फिर से फटकाते हुए बोले, ''... तो हटाओ न फिर...'' देखें VIDEO:-

दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव रतलाम जिले के करिया गांव में प्रभावित फसलों का जायजा लेने खेतों में पहुंचे थे. इस दौरान सीएम ने कहा कि अतिवृष्टि से जहां भी फसलों को नुकसान हुआ है, वहां हर खेत का सर्वे कर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा. किसान भाई चिंता न करें, राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है.

CM यादव ने किसान मनोहर लाल मालवीय और राधेश्याम पाटीदार के खेतों में जाकर सोयाबीन की फसल का जायजा लिया और उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस संकट से किसानों को उबार लेगी.

खेतों में फसल निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने किसान चौपाल में किसान भाइयों से संवाद भी किया. उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति केंद्र एवं प्रदेश सरकार संवेदनशील है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हित के लिए किसान सम्मान निधि दी जा रही है. साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा भी किसानों को सहायता राशि दी जा रही है. प्रदेश के 30 लाख किसानों को सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे. गायों के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं, जिससे निराश्रित गायें खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकें. किसान भाई जरा भी चिंता न करें, सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है.

CM ने कहा कि पूरे क्षेत्र में जहां भी नुकसान हुआ है, हर खेत का पारदर्शिता के साथ पूरा सर्वे होगा. उन्होंने जिला कलेक्टर को खराब हुई फसलों का सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए. किसानों की मांग पर ग्राम रियावन से ग्राम कालूखेड़ा की सड़क बनाने की घोषणा भी की.

