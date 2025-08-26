'MP की महिलाएं पीती हैं सबसे ज्यादा शराब...', जीतू पटवारी के बयान पर मचा बवाल, CM मोहन यादव बोले- कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगें

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह दावा करके राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है कि राज्य में महिलाएं और लाड़ली बहनें देश के किसी भी अन्य स्थान की तुलना में ज्यादा शराब पीती हैं. इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस ने प्रदेश की 'लाड़ली बहनों' को शराबी बताकर उनका घोर अपमान किया है. जनता इस अपमान का हिसाब चुकाएगी.

CM यादव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने महिलाओं पर टिप्पणी कर अपनी छोटी मानसिकता को दर्शाया है. यही कांग्रेस का चाल-चरित्र है. उसने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया. सीएम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगने और पटवारी को पद से हटाने की मांग की है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महिलाओं के खिलाफ पटवारी की 'अपमानजनक' टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगें और उन्हें बर्खास्त करें.

जीतू पटवारी का बयान

दरअसल, पटवारी ने सोमवार को मीडिया से कहा, "मध्य प्रदेश को तमगा मिला है कि राज्य की महिलाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं. मध्य प्रदेश को एक समृद्ध राज्य बनाने का सपना देखने वाली भाजपा इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है."

उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में भारत में शराब की खपत सबसे ज़्यादा है और नशीले पदार्थों के व्यापार में यह पंजाब और अन्य राज्यों से भी आगे निकल गया है.

Advertisement

कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री यादव पर नशा मुक्ति के उपाय न करने का आरोप लगाया. कहा, "अब हमारी बहनें और बेटियां नशा करने लगी हैं. भाजपा ने लाड़ली बहनों के नाम पर वोट मांगे. हालात ऐसे हो गए हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं में नशे का सेवन देश में सबसे ज़्यादा है."

'जनता चुकाएगी पूरा हिसाब'

CM यादव ने पटवारी की टिप्पणियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पटवारी की टिप्पणी महिलाओं के प्रति कांग्रेस के रवैये और "संकीर्ण मानसिकता" को दर्शाती है. उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने राज्य की आधी आबादी, लाड़ली बहनों को शराब से जोड़कर उनका अपमान किया है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. जनता इस अपमान की भारी कीमत पार्टी को चुकानी पड़ेगी."

'लाड़ली बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी प्रदेश सरकार'

CM यादव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करके अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा, "यह कांग्रेस पार्टी का आचरण है जिसने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया." उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तीज-त्योहार पर महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी.

मुख्यमंत्री यादव ने कहा, "इससे पहले एक कांग्रेसी नेता ने कहा था कि वह अपनी प्यारी बहनों को बोरे में बंद कर देंगे. अब पटवारी ने महिलाओं के खिलाफ बेशर्मी भरी टिप्पणी की है. हमारी सरकार तीज के दिन बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी. जनता इस अपमान का डटकर जवाब देगी." उन्होंने पटवारी की टिप्पणी पर मल्लिकार्जुन खड़गे से माफ़ी मांगने की मांग की.

Advertisement

यादव ने कहा, "खड़गे को खेद व्यक्त करना चाहिए और महिलाओं का इस तरह अपमान करने वाले व्यक्ति (पटवारी) को उनके पद से हटा देना चाहिए."

BJP अध्यक्ष और महिला मंत्री ने भी बोला हमला

मध्य प्रदेश BJP अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पार्टी के वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा और महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने भी हरतालिका तीज के अवसर पर महिलाओं का अपमान करने के लिए पटवारी की आलोचना की और उनसे माफ़ी मांगने की मांग की.

'X' पर एक पोस्ट में खंडेलवाल ने कहा, "मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के चहेते जीतू पटवारी का शर्मनाक बयान, जिसमें उन्होंने राज्य की नारी शक्ति को शराबी कहकर अपमानित किया है. इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है."

उन्होंने कहा, "आज जब देश भर में करोड़ों बहनें पूरी श्रद्धा से हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं, ऐसे में नारी शक्ति के खिलाफ ऐसी अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग न केवल भारतीय संस्कृति का अपमान है, बल्कि करोड़ों महिलाओं की आस्था का भी अपमान है."

MP बीजेपी अध्यक्ष खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि उसे मोहन यादव सरकार द्वारा "प्यारी बहनों" को दी जा रही मासिक आर्थिक सहायता बर्दाश्त नहीं हो रही है.

---- समाप्त ----