'डॉक्टरी में कुछ नहीं रखा, तुम बनो माफिया, चरस-गांजा बेचकर 30-40 करोड़ अंदर करो, फिर चुनाव लड़ो', स्कूली लड़कों को ट्रेनी डॉक्टर ने दी अजीब सलाह

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला अस्पताल से एक ट्रेनी डॉक्टर का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में डॉक्टर छात्रों को माफिया और नेता बनने की सलाह देते दिख रहा है. उसने कहा कि डॉक्टर बनकर क्या करोगे? हमारी तनख्वाह नहीं आ रही. तुम लोग चरस गांजा बेचो, 30 से 40 करोड़ रुपए अंदर करो और फिर पार्षद या विधायक का चुनाव लड़ो, फिर तो पैसा ही पैसा है.

दरअसल, कुछ लड़के एमएलसी के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे. इस दौरान ट्रेनी डॉक्टर सानिध्य दुबे से उनकी बातचीत शुरू हुई. इस दौरान डॉक्टर ने पूछा कि तुम लोग पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते हो? इस पर एक लड़के ने अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर करते हुए कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहता है.

इस पर डॉ. दुबे ने मजाकिया लहजे में, लेकिन आपत्तिजनक अंदाज में कहा, "अरे, डॉक्टर बनकर करोगे क्या? यहां एक पोस्ट खाली नहीं है. हम चार तो यहीं बैठे हैं. सैलरी आ नहीं रही. इससे अच्छा माफिया बनो, चरस-गांजा बेचो, पैसा कमाओ. पूरी दुनिया तुम्हारे नीचे काम करेगी. फिर 6-8 महीने में 30-40 करोड़ अंदर (जमा) करो और विधायक-पार्षद का चुनाव लड़ो. फिर तो पैसा ही पैसा होगा"

यह पूरी बातचीत वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली. करीब 45 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डॉ. दुबे का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है. इस मामले में सीएमएचओ ने डॉक्टर सानिध्य दुबे को नोटिस जारी किया है और उन्हें हटाने के लिए शासन से सिफारिश भी की है.

छिंदवाड़ा सीएमएचओ डॉ. नरेश गोन्नाडे ने कहा, "हां, ये डॉक्टर वहां हैं. कुछ युवकों को एमएलसी के लिए लाया गया था. वहां किसी ने वीडियो बना लिया और अब यह वायरल हो रहा है. हमने भी वीडियो देखा है और यह प्रशासन के संज्ञान में भी है. हमने इन्हें नोटिस दिया है और इन्हें हटाने के लिए शासन को लिखा है.

CMHO ने बताया कि इनका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट एनएचएम भोपाल से होता है. इनकी कार्यप्रणाली नियम-विरुद्ध और अशोभनीय है. शासन के लिए हानिकारक है, इसलिए इन्हें हटाने के लिए शासन से सिफारिश की गई है."

