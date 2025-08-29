scorecardresearch
 

MP: भिंड कलेक्टर को 'मुक्का' दिखाने का मामला, BJP ने अपने विधायक को किया भोपाल तलब

MP News: भिंड में विधायक और कलेक्टर के बीच तनातनी को बीजेपी नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है. बीते दिनों कलेक्टर ने विधायक की ओर उंगली उठाई और उन्हें अपनी 'औकात' में रहने को कहा. विधायक ने जवाब में कलेक्टर को मुक्का मारने की कोशिश करते हुए कहा था, 'तू मुझे जानता नहीं..."

विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भोपाल तलब.(Photo:ITG)
विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भोपाल तलब.(Photo:ITG)

MP News: भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव को 'मुक्का' दिखाने वाले BJP विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को भोपाल तलब किया गया. पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस कृत्य को अनुशासनहीनता माना गया और विधायक को सख्त फटकार लगाई गई. भाजपा नेतृत्व ने उन्हें जनप्रतिनिधि की गरिमा बनाए रखने और अपने आचरण में सुधार लाने की चेतावनी दी है. 

दरअसल, पिछले दिनों मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के बीच रविवार को कड़ी नोकझोंक और अभद्रता का मामला सामने आया. किसानों की खाद की कमी को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में धरना दे रहे कुशवाहा ने कलेक्टर को मुक्का मारने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. 

यह विवाद कलेक्टर के सरकारी आवास के गेट पर हुआ, जहां BJP विधायक कुशवाहा अपने साथ कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद थे. खाद की समस्या पर चर्चा के दौरान कलेक्टर ने कुशवाहा को उंगली दिखाते हुए 'औकात' में रहने की नसीहत दी, जिससे विधायक भड़क उठे. विधायक ने जवाब में कलेक्टर को मुक्का मारने की कोशिश करते हुए कहा, "तू मुझे नहीं जानता..." कलेक्टर ने कहा, "मैं रेत की चोरी नहीं होने दूंगा." इस पर विधायक ने IAS अफसर को 'सबसे बड़ा चोर' करार दिया. इस तीखी बहस के बीच, सुरक्षाकर्मियों ने दोनों को एक-दूसरे से दूर रखने की कोशिश की. देखें Video:- 

इस घटना के बाद प्रदेश बीजेपी नेतृत्व ने मामले को गंभीरता से लिया. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को भोपाल तलब किया और कड़ी फटकार लगाई. 

भिंड विधायक का आरोप है कि जिले में जारी प्रतिबंध आदेश के कारण किसानों को खाद की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पा रही है, जिससे वे आंदोलन कर रहे हैं. वहीं प्रशासन का कहना है कि नियम और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने जरूरी कदम उठाए. 

