भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, तोड़े गए अवैध निर्माण

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टीआईटी कॉलेज की छात्राओं से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. आरोपियों फरहान, साद और साहिल के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोज़र कार्रवाई शुरू कर दी है.

रेप आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई

जिला कोर्ट से स्टे न मिलने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में एसडीएम भी वहां पहुंचेंगे. प्रशासन का कहना है कि आरोपियों के घर सरकारी ज़मीन पर बने हैं इसलिए बुलडोज़र चलाने के पहले मकानों को चारों ओर से पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है.

प्यार के जाल में फंसा कर रेप, फिर बनाया अश्लील वीडियो

मौके पर 500 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं. इस मामले में आरोपी बनाए गए युवकों ने गिरोह बनाकर टीआईटी कॉलेज की हिंदू छात्राओं से पहले दोस्ती की, फिर उनके साथ दुष्कर्म किया.

छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया और धर्म बदलकर निकाह करने के लिए दबाव बनाया गया. इतना ही नहीं, इन लड़कियों से अन्य छात्राओं को भी गिरोह में फंसाने के लिए मजबूर किया जाता था.

मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया था मामला

इस मामले ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया था. मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा और आयोग की टीम को भोपाल आना पड़ा. अब जिला प्रशासन की यह कार्रवाई सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा मानी जा रही है.

स्थानीय लोगों की भीड़ प्रशासनिक अमले के साथ घटनास्थल पर मौजूद है. मौके पर मीडिया और फोटोग्राफरों का जमावड़ा है. अधिकारियों का कहना है कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी.



