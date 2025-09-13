scorecardresearch
 

Feedback

भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, तोड़े गए अवैध निर्माण

भोपाल के निजी कॉलेज में छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप में पकड़े गए फरहान, साद और साहिल के अवैध मकानों पर आज प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया है और उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है. तीनों पर लव जिहाद के आरोप भी हैं. जिला कोर्ट से स्टे न मिलने के बाद पुलिस की भारी सुरक्षा में यह कार्रवाई की जा रही है. यह वही केस है जिसने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया था.

Advertisement
X
तोड़े गए आरोपियों के अवैध निर्माण (Photo: Screengrab)
तोड़े गए आरोपियों के अवैध निर्माण (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टीआईटी कॉलेज की छात्राओं से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. आरोपियों फरहान, साद और साहिल के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोज़र कार्रवाई शुरू कर दी है.

रेप आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई

जिला कोर्ट से स्टे न मिलने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में एसडीएम भी वहां पहुंचेंगे. प्रशासन का कहना है कि आरोपियों के घर सरकारी ज़मीन पर बने हैं इसलिए बुलडोज़र चलाने के पहले मकानों को चारों ओर से पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

दिग्विजय ने शेयर की कमलनाथ के साथ तस्वीर.(Photo:x/@digvijaya_28)
कलह की अटकलों के बीच मिले दिग्विजय-कमलनाथ, लिखा- मतभेद हैं, मनभेद नहीं 
MP में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी.(CM Mohan Yadav File Photo)
सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला, बोले– कांग्रेस कुत्ते पालती है, हम गाय पालते हैं 
AI जनरेटेड इमेज देखकर बनाई जा रही थी दुर्गा प्रतिमा.(Photo:ITG)
दुर्गा प्रतिमा कारखाने पर हिंदू संगठन का छापा, AI इमेज से बनी प्रतिमा का काम रोका 
Durga Idol Controversy in Bhopal: Objection to Cartoon Form
दुर्गा मूर्ति बनाने वाले कारखानों पर हिंदु संगठनों ने क्यों मारा छापा?  
भोपाल के 'मछली परिवार' विवाद में सियासी बवाल.(Photo:X/@Kamleshwar Patel)
BJP MLA के भतीजे को बताया 'मछली' प्रेमी, MP के पूर्व मंत्री पर मानहानि का दावा 

प्यार के जाल में फंसा कर रेप, फिर बनाया अश्लील वीडियो

मौके पर 500 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं.  इस मामले में आरोपी बनाए गए युवकों ने गिरोह बनाकर टीआईटी कॉलेज की हिंदू छात्राओं से पहले दोस्ती की, फिर उनके साथ दुष्कर्म किया.

छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया और धर्म बदलकर निकाह करने के लिए दबाव बनाया गया. इतना ही नहीं, इन लड़कियों से अन्य छात्राओं को भी गिरोह में फंसाने के लिए मजबूर किया जाता था.

Advertisement

मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया था मामला

इस मामले ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया था. मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा और आयोग की टीम को भोपाल आना पड़ा. अब जिला प्रशासन की यह कार्रवाई सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा मानी जा रही है.

स्थानीय लोगों की भीड़ प्रशासनिक अमले के साथ घटनास्थल पर मौजूद है. मौके पर मीडिया और फोटोग्राफरों का जमावड़ा है. अधिकारियों का कहना है कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement