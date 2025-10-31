क्लास से निकलते ही पांव फिसला, तीसरे फ्लोर से नीचे गिरा छात्र, भोपाल के कॉलेज में बड़ा हादसा

मध्यप्रदेश में भोपाल के माखनलाल विश्वविद्यालय से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक छात्र तीसरी मंजिल से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. मास्टर इन मास कम्युनिकेशन के पहले सेमेस्टर के छात्र दिव्यांश चौकसे का पैर फिसलने से वह तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया.

छात्र क्लास से ब्रेक होने पर बाहर निकला था जब एकाएक हादसा हुआ. दिव्यांश के सीने और सिर में गंभीर चोट आई है. माखनलाल के स्टाफ ने उसे फौरन गीतांजलि अस्पताल पहुंचा जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने उसे अपोलो सेज अस्पताल में रेफर कर दिया है जहां उसका इलाज जारी है.

क्लास से निकलते ही छात्र का पांव फिसला, तीसरी मंजिल से लड़के के गिरने की आवाज सुनकर पहुंचे स्टाफ और छात्रों ने घायल दिव्यांग चौकसे को अस्पताल में भर्ती करवाया. दिव्यांश चौकसे रायसेन जिले का रहने वाला है और भोपाल में रहकर माखनलाल विश्वविद्यालय में मास्टर इन मास कम्युनिकेशन कर रहा था.

दिव्यांश सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है. उसका 'NCERT ज्ञान' नाम से इंस्टाग्राम पर अकाउंट भी है जिसमें 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर है. फिलहाल छात्र का इलाज चल रहा है. घायल छात्र के बयान के बाद ही इस मामले में कारण सामने आएगा.



