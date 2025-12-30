scorecardresearch
 
भोपाल के ईरानी डेरे में पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', 150 जवानों पर हुआ पथराव, 34 गिरफ्तार

Bhopal के ईरानी डेरे में जैसे ही छानबीन शुरू हुई, डेरे की महिलाओं और पुरुषों ने मोर्चा खोल दिया. पुलिस बल पर पत्थर बरसाए गए और महिला पुलिसकर्मियों के साथ झूमा-झटकी की गई.

150 से अधिक पुलिस जवानों ने एक साथ दबिश दी.(Photo:Screengrab)
150 से अधिक पुलिस जवानों ने एक साथ दबिश दी.(Photo:Screengrab)

MP News: राजधानी भोपाल के निशातपुरा इलाके में स्थित कुख्यात ईरानी डेरे में रविवार सुबह पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. करीब 150 से अधिक पुलिस जवानों ने एक साथ दबिश दी, जिसके बाद पूरे इलाके में युद्ध जैसी स्थिति बन गई. पुलिस टीम पर महिलाओं और स्थानीय लोगों ने जमकर पथराव किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर 34 आरोपियों को दबोच लिया.

भोपाल के निशातपुरा इलाके में बने ईरानी डेरे में रविवार की सुबह 150 से अधिक पुलिस जवानों ने दबिश दी. कुख्यात राजू रानी की तलाश में पहुंची पुलिस टीम ने जब घरों में छानबीन शुरू की तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

महिलाओं और ईरानी डेरे में रहने वाले लोगों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया. जमकर पथराव किया गया. महिला पुलिस सहित पुलिस जवानों के झूमा झटकी भी की. बलवा करने के आरोप में पुलिस ने 24 युवाकों सहित 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के ठिकाने से 21 दो पहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं.

इसी के साथ एक नकली पिस्तौल सहित 51 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए. रविवार की शाम सभी आरोपियों को एक साथ कोर्ट में पेश किया गया.

DCP मयूर खंडेलवाल के मुताबिक, भोपाल कि अमन कॉलोनी करोंद में रहने वाले ईरानी डेरे के युवकों द्वारा शहर सहित आसपास के जिलों में लगातार वारदात किए जाने की सूचनाओं मिल रही थी.

आरोपी कभी नकली पुलिस बनकर ठगी की वारदातों को अंजाम देते तो कभी मोबाइल और चेन स्नेचिंग जैसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे.

इसी सूचना के आधार पर डेरा प्रमुख की तलाशी के लिए टीम के साथ रविवार अल सुबह डेरे में दबिश दी गई. पुलिस टीम को देखने के बाद महिलाओं ने हंगामा किया कार्रवाई से रोकने का प्रयास किया और पुलिसकर्मियों से झूमा झटकी की. तब मौके से 10 महिलाएं सहित 24 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया.

घर से मिली नकली पिस्तौल

पुलिस की टीम को कुख्यात अपराधी काले उर्फ ईरानी के घर से एक नकली पिस्तौल मिली है. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि लोगों को धमकाने और डराने के लिए उसने इस नकली पिस्तौल का इस्तेमाल किया है. आरोपी नकली पुलिसकर्मी बनकर ठगी की वारदातों को भी अंजाम दे चुका है.

