scorecardresearch
 

Feedback

इंटरनल ब्लीडिंग, शॉक... कांस्टेबलों की पिटाई में मारे गए छात्र की PM रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

भोपाल में दो कांस्टेबलों ने एक छात्र की पिटाई कर दी थी. जिससे उसकी मौत हो गई. 22 वर्षीय छात्र की कुछ दिन पहले ही नौकरी लगी थी और डॉक्यूमेंट्स के लिए वह भोपाल आया था.

Advertisement
X
मृतक छात्र उदित गायकी. (File Photo: RAVISH PAL/ITG)
मृतक छात्र उदित गायकी. (File Photo: RAVISH PAL/ITG)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दो पुलिस कांस्टेबलों ने 22 साल के एक छात्र की पिटाई कर दी. जिससे छात्र को उल्टियां होने लगी. उसके दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचवाया. जहां उसकी मौत हो गई. मामले में दोनों आरोपी कांस्टेबलों को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था. फिलहाल घटना के बाद से ही दोनों आरोपी कांस्टेबल फरार हैं. शनिवार को शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आने के बाद दोनों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. 

मृतक छात्र की कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी लगी थी. ऐसे में वह भोपाल स्थित अपने कॉलेज डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आया था. ताकि उसे जमा कर सके. शनिवार को प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सांत्वना दी. मृतक के परिवार ने मामले की एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग की है.

यह भी पढ़ें: भोपाल में बेरहमी से पिटाई के बाद बीटेक छात्र की मौत, दो सिपाहियों पर हत्या का केस दर्ज

सम्बंधित ख़बरें

कपड़े उतारकर युवक की पिटाई करते पुलिसवाले. (Photo: Screengrab)
भोपाल में पुलिसकर्मियों की पिटाई से DSP के साले की मौत, दो कांस्टेबल निलंबित- Video 
doctor beats patient
'Doctor साहब कब आएंगे...' मरीज ने पूछा...डॉक्टर ने आते ही कर दी पिटाई, VIDEO 
फिनिश्ड दवाओं को लेकर अहम फैसला. (Photo: Representational)
फिनिश्ड दवाओं में DEG और EG टेस्ट किया गया अनिवार्य 
Bhopal BTech Student Murder Case
भोपाल में बेरहमी से पिटाई के बाद बीटेक छात्र की मौत, दो सिपाहियों पर हत्या का केस दर्ज 
कफ सिरप कांड: आरोपी ने मांगी राहत 

इकलौते बेटे की मौत से टूटा परिवार

मृतक उदित गायकी बैंक कॉलोनी, बाग दिलकुशा का रहने वाला था. उसके पिता राजकुमार गायकी एमपीईबी में असिस्टेंट इंजीनियर हैं, जबकि मां संगीता गायकी सरकारी स्कूल में टीचर हैं. उदित की एक बहन की शादी डीएसपी केतन अडलक से हुई है, जो फिलहाल बालाघाट में पदस्थ हैं. गुरुवार रात उदित अपने दोस्तों के साथ इंद्रपुरी इलाके में बीयर पार्टी कर रहा था. 

Advertisement

इसी दौरान पिपलानी थाने के 2 पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और युवकों को पकड़ लिया और उन्हें धमकाया. बाद में उनसे 10 हजार रुपए की मांग की लेकिन इसी दौरान उनकी उदित से बहस हो गई. जिसके बाद दोनों पुलिस कांस्टेबलों ने पहले उदित के कपड़े उतारे और फिर डंडों से बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस वाले वहां से चले गए. 

थोड़ी देर में उदित ने उल्टी शुरू कर दी और घबराए दोस्त उदित को गंभीर हालत में पहले पास के एक अस्पताल ले गए. जहां से उसे एम्स भेजा गया लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उदित ने हाल ही में सीहोर स्थित कॉलेज से बीई की डिग्री पूरी की थी. पिछले महीने ही उसे नौकरी मिली थी और वह छह दिन की छुट्टी लेकर भोपाल आया था.

इंटरनल ब्लीडिंग और ट्रॉमेटिक शॉक से हुई मौत

गुरुवार को वह दोस्तों के साथ सीहोर गया था, ताकि अपनी डिग्री कॉलेज से प्राप्त कर सके, जिसे उसे कंपनी में जमा करना था. उसे अंदाजा भी नहीं था कि लौटते वक्त वही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा. एम्स में हुई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने पुलिस की पिटाई की क्रूरता को उजागर कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक उदित की मौत ट्रॉमेटिक हेमोरेजिक पैन्क्रियाटाइटिस से हुई. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: 33 लाख कैश, ढाई किलो सोना और करोड़ों की संपत्ति... भोपाल में रिटायर इंजीनियर के यहां छापे में क्या-क्या मिला?

पिटाई के दौरान पैन्क्रियाज में गंभीर चोट लगी और उसके फटने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हुई और ट्रॉमेटिक शॉक से उदित की मौत हो गई. मृतक के शरीर पर बिना धार वाले हथियार से चोटें पाई गई.

एफआईआर और जांच

डीसीपी जोन-2 विवेक सिंह ने बताया कि “शॉर्ट पीएम रिपोर्ट” के आधार पर दोनों आरक्षकों के खिलाफ धारा हत्या का मामला दर्ज किया गया है. दोनों को पहले ही निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं. जिन्हें मुख्य साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश किया जाएगा. साथ ही उदित के दोस्तों को मामले का मुख्य गवाह बनाया गया है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात

मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शनिवार शाम को उदित के परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हे सांत्वना दी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला. जीतू पटवारी ने कहा कि यह हत्या पुलिसवालों ने की है और 48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन गृह विभाग के मुखिया, जो खुद मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बार भी परिवार से बात नहीं की. न ही सरकार का कोई मंत्री पीड़ित से मिलने पहुंचा.

Advertisement

पटवारी ने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है. कांग्रेस ने इस मामले में मुख्यमंत्री से आरक्षकों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की मांग की है. बेटे की हत्या पर पिता राजकुमार गायकी ने कहा कि उदित की हत्या पुलिसवालों ने ही की है. ऐसे में उनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है. इसलिए मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए और आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement