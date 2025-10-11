भोपाल में बेरहमी से पिटाई के बाद बीटेक छात्र की मौत, दो सिपाहियों पर हत्या का केस दर्ज

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस की बर्बरता का खौफनाक मामला सामने आया है. यहां 22 साल के बीटेक छात्र की पुलिस की मारपीट के बाद मौत हो गई. उसका नाम उदित गायके था. सोशल मीडिया पर उसकी पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिखाई देता है कि एक पुलिसकर्मी छात्र को पकड़े हुए है और दूसरा डंडे से बेरहमी से उसकी पिटाई कर रहा है.

इस मामले के सामने आने के बाद भोपाल जोन-2 के डीसीपी विवेक सिंह के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी कांस्टेबल संतोष बामणिया और सौरभ आर्य को निलंबित कर दिया गया है. उन दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. डीसीपी ने कहा कि दोनों आरोपी कांस्टेबलों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इस घटना के बाद से इलाके में आक्रोश का माहौल है. मृतक उदित गायके के एक दोस्त ने बताया कि गुरुवार की रात वे सभी इंद्रपुरी इलाके में पार्टी कर रहे थे. रात करीब डेढ़ बजे जब वे लौट रहे थे, तभी उदित ने सड़क किनारे पुलिसकर्मियों को देखा और अचानक डर के मारे एक गली की ओर भाग गया. इसी दौरान पुलिस ने उसका पीछा किया और पकड़कर बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी.

उनके मुताबिक, जब उन्होंने पुलिस से हाथ जोड़कर कहा कि वे ऐसा मत करें, तो आरोपी कांस्टेबलों ने उनसे 10 हजार रुपए की मांग कर डाली. उन्होंने कहा कि पैसा दो या फिर मार झेलो. इसके बाद छात्र को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया गया. इसके बाद उदित गायके को अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके शरीर पर चोटों के कई निशान थे.

डीसीपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल गया. इसमें पीड़ित के साथ मारपीट की पुष्टि हो गई है. प्रारंभिक जांच में पुलिसकर्मियों की भूमिका साफ हो गई है. इसलिए हत्या की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. मृतक छात्र के माता-पिता भोपाल में ही काम करते हैं, जबकि उसका साला बालाघाट जिले में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात है.

---- समाप्त ----