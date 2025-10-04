scorecardresearch
 

Feedback

MP: बालाघाट में शराबी का हाईवोल्टेज ड्रामा, रेलवे पुल पर चढ़ा, फिर ट्रैक पर खड़ा होकर ठेलने लगा ट्रेन- Video

बालाघाट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि एक शराबी रेलवे पुल पर चढ़ गया और ट्रैक पर खड़ा होकर हंगामा करने लगा. जिसके चलते कुछ देर के लिए ट्रेन रोकनी पड़ी.

Advertisement
X
शराबी का रेलवे ट्रैक पर हंगामा. (Photo: Screengrab)
शराबी का रेलवे ट्रैक पर हंगामा. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के बालाघाट में शुक्रवार को एक शराबी रेलवे ट्रैक पर चढ़ गया और धीरे-धीरे चल रही ट्रेन के आगे खड़ा हो गया. जिससे ट्रेन रुक गई. इसके बाद भी शराबी भागा नहीं और ट्रेन के आगे खड़ा होकर ठेलने लगा. शराबी की इस हरकत से कुछ देर तक ट्रेन रुकी रही. जिसके बाद यात्रियों ने खुद नीचे उतरकर उसे हटाया. तब जाकर ट्रेन रवाना हुई. इस हाईवोल्टेज ड्रामे का एक वीडियो भी सामने आया है. 

दरअसल, ये पूरा मामला बालाघाट के गर्रा रेलवे पुल की है. जहां शराबी ने अपनी जान खतरे में डाल दी. नशे में धुत शराबी ट्रैक पर उतर आया और जमकर हंगामा करने लगा. तभी बालाघाट से वारासिवनी जा रही पैसेंजर ट्रेन मौके पर पहुंच गई. लोको पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत ट्रेन रोक दी. वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. करीब 15 मिनट तक ट्रेन ट्रैक पर खड़ी रही.

यह भी पढ़ें: 'सैलरी दो नहीं तो कूद जाऊंगा', पानी की टंकी पर चढ़कर मेडिकल कॉलेज के कुक का हाईवोल्टेज ड्रामा- Video

सम्बंधित ख़बरें

'बेवफा पति' से तंग महिला का प्रयागराज में हाईवोल्टेज ड्रामा, किसी की कार पर बैठी तो कभी हल्ला मचाया...
'बेवफा पति' से तंग महिला का प्रयागराज में हाईवोल्टेज ड्रामा, किसी की कार पर बैठी तो कभी हल्ला मचाया... 
साली से शादी कर रहा था युवक, फिर हाईवोल्टेज ड्रामा 
⁠Coldrif कफ सिरप तमिलनाडु की Sresan Pharmaceutical बनाती है.(Photo:ITG)
9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री MP में बैन, CM बोले- दोषियों को नहीं छोड़ेंगे 
⁠Coldrif कफ सिरप तमिलनाडु की Sresan Pharmaceutical बनाती है.
कफ सिरप में ऑयल सॉल्वेंट का शक! डॉक्टर का दावा- बच्चों की मौत के पीछे 'टॉक्सिक पदार्थ' 
cough syrups
कफ सिरप विवाद: तमिलनाडु ने लगाया बैन, राजस्थान में आज से डोर-टू-डोर शुरू होगा सर्वे 

शराबी की पहचान में जुटा रेलवे विभाग

इस दौरान यात्री परेशान होकर ट्रेन से उतरे और शराबी को ट्रैक से हटाया. उधर नदी में प्रतिमा विसर्जन कर रहे लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया है. फिलहाल रेलवे पुलिस शराबी की पहचान और जांच में जुट गई है.

Advertisement

रेलवे पुलिस ने बताया कि एक शराबी रेलवे पुल पर चढ़ गया था और ट्रैक के आगे खड़ा हो गया था. जिससे ट्रेन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा. वीडियो का संज्ञान लेकर जांच करवाया जा रहा है. शराबी की तलाश जारी है. मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

(इनपुट- अतुल वैद्य)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement