MP: बालाघाट में शराबी का हाईवोल्टेज ड्रामा, रेलवे पुल पर चढ़ा, फिर ट्रैक पर खड़ा होकर ठेलने लगा ट्रेन- Video

मध्य प्रदेश के बालाघाट में शुक्रवार को एक शराबी रेलवे ट्रैक पर चढ़ गया और धीरे-धीरे चल रही ट्रेन के आगे खड़ा हो गया. जिससे ट्रेन रुक गई. इसके बाद भी शराबी भागा नहीं और ट्रेन के आगे खड़ा होकर ठेलने लगा. शराबी की इस हरकत से कुछ देर तक ट्रेन रुकी रही. जिसके बाद यात्रियों ने खुद नीचे उतरकर उसे हटाया. तब जाकर ट्रेन रवाना हुई. इस हाईवोल्टेज ड्रामे का एक वीडियो भी सामने आया है.

दरअसल, ये पूरा मामला बालाघाट के गर्रा रेलवे पुल की है. जहां शराबी ने अपनी जान खतरे में डाल दी. नशे में धुत शराबी ट्रैक पर उतर आया और जमकर हंगामा करने लगा. तभी बालाघाट से वारासिवनी जा रही पैसेंजर ट्रेन मौके पर पहुंच गई. लोको पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत ट्रेन रोक दी. वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. करीब 15 मिनट तक ट्रेन ट्रैक पर खड़ी रही.

शराबी की पहचान में जुटा रेलवे विभाग

इस दौरान यात्री परेशान होकर ट्रेन से उतरे और शराबी को ट्रैक से हटाया. उधर नदी में प्रतिमा विसर्जन कर रहे लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया है. फिलहाल रेलवे पुलिस शराबी की पहचान और जांच में जुट गई है.

रेलवे पुलिस ने बताया कि एक शराबी रेलवे पुल पर चढ़ गया था और ट्रैक के आगे खड़ा हो गया था. जिससे ट्रेन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा. वीडियो का संज्ञान लेकर जांच करवाया जा रहा है. शराबी की तलाश जारी है. मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

(इनपुट- अतुल वैद्य)

