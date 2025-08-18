scorecardresearch
 

MP: भोपाल में गौकशी से नाराज हिंदूवादी संगठनों का चक्काजाम, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग

Bhopal News: हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्थिति को काबू में रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.

अशोका गार्डन के 80 फीट रोड पर धरने पर बैठे हिंदू संगठन.
अशोका गार्डन के 80 फीट रोड पर धरने पर बैठे हिंदू संगठन.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौकशी के मामले ने तूल पकड़ लिया है. हिंदूवादी संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अशोका गार्डन थाने के सामने चक्काजाम कर दिया. वहीं, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आश्वासन दिया कि गौ तस्करों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कठोर कार्रवाई होगी. 

दरअसल, समुदाय विशेष के दो युवक रविवार देर रात को गौकशी के पश्चात उसके अवशेष ले जा रहे थे. जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लगी तो उन्होंने तुरंत दोनों का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया. इसके बाद घटना की जानकारी इलाके की पुलिस को दी गई और दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया. 

सुबह दिन चढ़ने के साथ ही हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अशोका गार्डन इलाके में जाकर जाम लगा दिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे. हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है. 

गोकशी मामले में रासुका की कार्रवाई होगी: रामेश्वर शर्मा

इस मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बजरंग दल की कार्रवाई की सराहना की है. भोपाल की हुजूर सीट से विधायक शर्मा ने कहा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपराधियों पर कार्रवाई की है.

रामेश्वर शर्मा ने कहा, ''मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं गौभक्त हैं. उनके शासन में गौ तस्करों पर कठोर कार्रवाई होगी.'' देखें Video:- 

BJP विधायक ने आगे कहा, ''गौ मांस से दावत नहीं हो सकती. दावत करने वालों की सुताई होगी. ये सुधर नहीं रहे हैं तो उनको सुधारने के और भी तरीके हैं. मध्य प्रदेश सरकार तस्करी गौ हत्या जैसे मामलों में नियम के तरह कार्रवाई कर रही है. ऐसे अपराधियों पर रासुका (NSA) की कार्रवाई होगी.'' 

