मध्य प्रदेश: छतरपुर में बदमाशों ने देसी कट्टा दिखाकर एटीएम कैश वैन को रोका, 61 लाख की लूट

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से बड़ी वारदात सामने आई है. जिले के गौरिहार इलाके में प्राइवेट बैंक कर्मचारियों की गाड़ी से 61 लाख 17 हजार रुपए कैश लूट लिए गए. यह कैश बैंक कर्मचारी एटीएम मशीन में डालने के लिए ले जा रहे थे.

देसी कट्टा दिखाकर लूटा

जानकारी के मुताबिक, बैंक कर्मचारियों की फोर व्हीलर गाड़ी उत्तर प्रदेश के महोबा से छतरपुर जिले के सरवई की ओर जा रही थी. गाड़ी में कैश रखा हुआ था. तभी सोचहरी तिगेला के पास दो बाइक सवार लुटेरों ने गाड़ी को रोका. आरोप है कि दोनों बदमाशों के पास देसी कट्टा था. उन्होंने कट्टे की नोक पर बैंक कर्मचारियों को धमकाया और गाड़ी से पूरा कैश लूट लिया.

प्राइवेट बैंक कर्मचारी मनीष कुमार ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ एटीएम में कैश डालने जा रहे थे, तभी अचानक बदमाश सामने आ गए और कट्टा अड़ा दिया. इसके बाद गाड़ी में रखे 61 लाख 17 हजार रुपए कैश लेकर फरार हो गए.

लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस

उधर, घटना की जानकारी मिलते ही लवकुशनगर और जुझारनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि दोनों बाइक सवार लुटेरों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और लुटेरों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

---- समाप्त ----