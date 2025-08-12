MP: 6 दिन से लापता अर्चना का अब तक नहीं लगा पता, सूचना देने वाले को मिलेगा 51 हजार का इनाम

मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी पिछले पांच दिनों से लापता हैं. इंदौर के उपकार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना रक्षा बंधन पर कटनी आने के लिए 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस के AC कोच B3 में सवार हुई थी. उसका बर्थ नंबर 3 था.

8 अगस्त की सुबह परिजन कटनी साउथ स्टेशन पहुंचे तो अर्चना नहीं मिली. उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था. उमरिया में रहने वाले मामा ने भी B3 कोच में तलाश की, लेकिन सिर्फ बैग मिला जिसमें राखी, रुमाल और बच्चों के लिए गिफ्ट थे. आखिरी बार रात 10 बजकर 16 मिनट पर चाची से बात हुई थी जिसमें उसने भोपाल के पास होने की बात कही थी.

पांच दिनों से लापता अर्चना को नहीं लगा कोई पता

जानकारी के अनुसार अर्चना को रानी कमलापति स्टेशन तक देखा गया था. इसके बाद कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की. नर्मदापुरम ब्रिज के पास आखिरी लोकेशन मिलने पर एनडीआरएफ ने नर्मदा नदी में सर्चिंग की, लेकिन सफलता नहीं मिली.

अर्चना की सूचना देने वाले को मिलेगा 51 हजार का इनाम

कटनी विधायक संदीप जायसवाल ने इसे चिंता का विषय बताया और हर स्तर पर प्रयास का भरोसा दिया. यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा ने अर्चना को बहन बताते हुए उसकी सूचना देने वाले को 51 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की. फिलहाल चार जिलों की पुलिस अर्चना की तलाश में जुटी है.

