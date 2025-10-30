'10 थानों के अफसरों को जानता हूं, तुम कौन...', AIIMS भोपाल के डॉक्टरों का हंगामा, पुलिस को दी गालियां

AIIMS भोपाल के बाहर सड़क किनारे कार लगाकर बियर पार्टी कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों ने नशे में पुलिस से जमकर बदतमीजी की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कार के ऊपर बियर की बोतल और ग्लास रखा है और अंदर ढेर सारी बोतलें, स्नैक्स और नशे में धुत कुछ लोग बैठे हुए हैं.

पुलिसकर्मी जब इनसे पूछता है कि आप कौन लोग हैं? तो उनमें से एक युवक बताता है कि वह एम्स के डॉक्टर्स हैं. इसी दौरान उनमें से एक डॉक्टर की पुलिसकर्मी से बहस शुरू हो जाती है और वह पुलिसकर्मी को गलियां देने लगता है.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक डॉक्टर पुलिसकर्मी से बोल रहा है, ''मैं 2016 से यहां हूं, तुम कौन हो? मैं 10 थाना के अधिकारियों को जानता हूं.''

पुलिसकर्मी जब गाली देने से मना करता है तो नशे में धुत्त डॉक्टर उससे एक अन्य डॉक्टर की ओर इशारा करते हुए कहता है- ''यह तेरा बाप है.''

इसके बाद डॉक्टर अपनी कार स्टार्ट कर मौके से भागने की कोशिश करते हैं. लेकिन पुलिसकर्मी कार की चाबी निकाल लेता है और तब तक वहां अन्य पुलिसकर्मी भी आ जाते हैं. इसके बाद पुलिस ने घटना की जानकारी एम्स प्रबंधन को दी गई.

AIIMS का बयान

एम्स भोपाल ने घटना को गंभीरता से लिया और जांच के बाद आधिकारिक बयान में कहा, ''दिखाया गया व्यवहार संस्थान के मानकों के अनुरूप नहीं है. एक जूनियर रेजिडेंट को संस्थान की सेवाओं से हटा दिया गया है और दूसरे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है. प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि हर समय उचित व्यवहार बनाए रखा जाए.''

