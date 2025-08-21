15 अगस्त पर मांगे थे 2 लड्डू, मिला सिर्फ एक... बंदे ने CM हेल्पलाइन में कर दी शिकायत; पंचायत सचिव जी बोले- उसको 1 Kg का डिब्बा खरीदकर दे देंगे

मध्य प्रदेश के भिंड जिले से एक अजीब-ओ-गरीब मामला निकलकर सामने आया है. यहां एक ग्रामीण ने सीएम हेल्पलाइन 181 में सिर्फ इस बात से नाराज होकर शिकायत कर दी कि उसे ग्राम पंचायत भवन में ध्वजारोहण होने के बाद खाने के लिए लड्डू नहीं मिले थे. यह पूरा घटनाक्रम 15 अगस्त को घटित हुआ.

भिंड जिले के मछंड इलाके के नौधा गांव में 15 अगस्त के दिन पंचायत भवन पर ध्वजारोहण किया गया. इस मौके पर गांव के सरपंच समेत अन्य जनप्रतिनिधि और सचिव समेत ग्राम पंचायत का चपरासी भी मौजूद था.

इसके अलावा, गांव के अन्य ग्रामीण भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. ध्वजारोहण कर दिया गया और इसके बाद लड्डुओं का वितरण भी शुरू हो गया. जिस वक्त ग्राम पंचायत का चपरासी धर्मेंद्र लड्डू वितरण कर रहा था, उस वक्त ग्राम पंचायत भवन के बाहर सड़क पर इसी गांव का रहने वाला कमलेश कुशवाहा खड़ा हुआ था.

लड्डू बांटते हुए जब धर्मेंद्र कमलेश कुशवाहा के पास पहुंचा तो, धर्मेंद्र ने एक लड्डू कमलेश कुशवाहा को भी दे दिया. लेकिन कमलेश कुशवाहा दो लड्डू लेने की जिद पर अड़ा रहा. धर्मेंद्र ने दो लड्डू देने से इनकार कर दिया.

इसके बाद कमलेश कुशवाहा ने मौके पर से ही सीएम हेल्पलाइन में फोन लगा दिया. कमलेश कुशवाहा ने शिकायत दर्ज करवाई कि ग्राम पंचायत द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद लड्डुओं का वितरण नहीं किया जा रहा है. इस समस्या का निराकरण किया जाए. जब इसकी जानकारी पंचायत सचिव रवींद्र श्रीवास्तव तक पहुंची तो वह हैरान रह गए.

इस मामले में जब आज तक ने कमलेश कुशवाहा से फोन पर बातचीत की तो कमलेश कुशवाहा ने बताया कि ग्राम पंचायत भवन में ध्वजारोहण के बाद लड्डू वितरण किया ही नहीं गया. पंचायत भवन के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों को लड्डू बांट दिए गए. हम पंचायत भवन के बाहर सड़क पर खड़े हुए थे हमें कोई लड्डू नहीं दिया गया.

इसके साथ ही कमलेश कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर फोन करके सिर्फ इस बात की जानकारी मांगी थी कि क्या स्वतंत्रता दिवस के दिन ग्राम पंचायत द्वारा प्रसाद वितरण किया जाता है या नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा लड्डू नहीं बांटे जा रहे हैं. लेकिन सीएम हेल्पलाइन में उनकी शिकायत दर्ज कर ली गई.

इस बारे में जब पंचायत के सचिव रविंद्र श्रीवास्तव से आज तक ने बातचीत की तो पंचायत सचिव ने बताया कि 15 अगस्त के दिन कमलेश कुशवाहा ग्राम पंचायत भवन के बाहर सड़क पर खड़ा हुआ था. चपरासी धर्मेंद्र द्वारा लड्डू वितरण किया गया.

कमलेश कुशवाहा को एक लड्डू दिया गया था और उसे दो लड्डू चाहिए थे. धर्मेंद्र ने दो लड्डू देने से मना कर दिया. इसलिए उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी. कमलेश कुशवाहा के बारे में आगे बताते हुए सचिव ने जानकारी दी कि कमलेश कुशवाहा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने का आदी है. वह हर विभाग की अब तक सीएम हेल्पलाइन में दर्जनों शिकायतें दर्ज करवा चुका है.

सीएम हेल्पलाइन पर हुई शिकायत के निराकरण के बारे में जब सचिव से जानकारी चाही गई तो, रविंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि वे 1 किलो लड्डू खरीद कर ले जाएंगे और उनसे माफी मांगते हुए उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे.

यह पहला मामला नहीं है जब भिंड जिले से इस तरह का अजीब मामला सामने आया है. इससे पहले भी जब एक शिकायतकर्ता ने हैंडपंप की खराबी की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज करवाई थी तो, उसके निराकरण में सीएम हेल्पलाइन में लिख दिया गया था, ''शिकायतकर्ता का दिमाग खराब है. हैंडपंप इसकी छाती पर गाढ़ देना चाहिए.''

इस तरीके के अनोखे मामले भिंड जिले से अक्सर देखने को मिलते रहते हैं और लोग इन मामलों को चटकारा लेकर अपनी चर्चा में शामिल कर लेते हैं.

---- समाप्त ----