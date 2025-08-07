MP में हैवानियत, 92 साल की बुजुर्ग महिला के कान फाड़कर लूट ली सोने की बालियां

मध्य प्रदेश के श्योपुर में बुधवार शाम बेखौफ बदमाश ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. सिटी कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर रहने वाली 92 साल की पुष्पाबाई अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थीं. तभी एक युवक उन्हें घसीटकर घर के अंदर ले गया. बदमाश ने उनका मुंह बंद कर दिया और उनके कान से सोने की बालियां खींच ली जिससे महिला के दोनों कान फट गए.

दिनदहाड़े हुई वारदात, सीसीटीवी में कैद

पुष्पाबाई के पति लक्ष्मीनारायण राठौर की पहले ही मौत हो चुकी है. महिला से लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी काले कपड़े पहने हुए था और उसने बुजुर्ग महिला को जबरन घर में घसीटा. उसने महिला को नीचे पटककर उनके मुंह में उंगलियां डाल दीं और गला भी दबाया, ताकि वह चिल्ला न सकें. फिर उसने उनके कानों से सोने की बालियां खींचकर निकाले और भाग गया. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

पीड़ित महिला अस्पताल में भर्ती

महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर उनका बेटा मौके पर पहुंचा और तुरंत उन्हें जिला अस्पताल ले गया. महिला के कानों में गंभीर चोटें आईं. पीड़िता पुष्पाबाई ने बताया कि अचानक एक आदमी आया और उन्हें घसीटकर घर के अंदर ले गया. उसने उनके साथ बेरहमी की. लूट के बाद वह भाग गया, जिससे उनके होंठ से भी खून निकलने लगा था.

Advertisement

आरोपी को ढूंढने में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. एसडीओपी राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं. आरोपी को चिन्हित कर लिया गया है और उसे पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है. एसडीओपी ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया है.



---- समाप्त ----