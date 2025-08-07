scorecardresearch
 

Feedback

MP में हैवानियत, 92 साल की बुजुर्ग महिला के कान फाड़कर लूट ली सोने की बालियां

मध्य प्रदेश के श्योपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. दिनदहाड़े एक बदमाश ने 92 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बेरहमी से लूटपाट की. बदमाश ने महिला के कान से सोने की बालियां इस तरह खींच ली कि उनके कान बुरी तरह फट गए. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

Advertisement
X
लूटपाट में बुजुर्ग महिला घायल (Photo: Screengrab)
लूटपाट में बुजुर्ग महिला घायल (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के श्योपुर में बुधवार शाम बेखौफ बदमाश ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. सिटी कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर रहने वाली 92 साल की पुष्पाबाई अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थीं. तभी एक युवक उन्हें घसीटकर घर के अंदर ले गया. बदमाश ने उनका मुंह बंद कर दिया और उनके कान से सोने की बालियां खींच ली जिससे महिला के दोनों कान फट गए.

दिनदहाड़े हुई वारदात, सीसीटीवी में कैद

पुष्पाबाई के पति लक्ष्मीनारायण राठौर की पहले ही मौत हो चुकी है. महिला से लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी काले कपड़े पहने हुए था और उसने बुजुर्ग महिला को जबरन घर में घसीटा. उसने महिला को नीचे पटककर उनके मुंह में उंगलियां डाल दीं और गला भी दबाया, ताकि वह चिल्ला न सकें. फिर उसने उनके कानों से सोने की बालियां खींचकर निकाले और भाग गया. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

सम्बंधित ख़बरें

malnourished child
कुपोषित बच्चों पर 8 रुपये, अति कुपोषित बच्चों पर ₹12 खर्च... MP में कैसे मिटेगा कुपोषण? 
minor car driver hit a child
नाबालिग ने चलाई कार, दो साल के मासूम को कुचला, मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत 
father killed his son
संपत्ति विवाद हुआ खून, पिता ने पीट-पीटकर बेटे को उतारा मौत के घाट  
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया- (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश: मां ने शादी का प्रस्ताव ठुकराया तो युवक ने कर दी लड़की की हत्या 
मध्य प्रदेश में लोग हो रहे साइबर क्राइम का शिकार
मध्य प्रदेश में साइबर अपराधी बेलगाम! 4 साल में ठगों ने उड़ाए ₹1000 करोड़ 

पीड़ित महिला अस्पताल में भर्ती

महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर उनका बेटा मौके पर पहुंचा और तुरंत उन्हें जिला अस्पताल ले गया. महिला के कानों में गंभीर चोटें आईं. पीड़िता पुष्पाबाई ने बताया कि अचानक एक आदमी आया और उन्हें घसीटकर घर के अंदर ले गया. उसने उनके साथ बेरहमी की. लूट के बाद वह भाग गया, जिससे उनके होंठ से भी खून निकलने लगा था.

Advertisement

आरोपी को ढूंढने में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. एसडीओपी राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं. आरोपी को चिन्हित कर लिया गया है और उसे पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है. एसडीओपी ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement