मध्य प्रदेश: 1.5 लाख शिक्षकों को मिलेगा चौथा वेतनमान, सरकारी खजाने पर पड़ेगा ₹117 करोड़ का अतिरिक्त बोझ

CM मोहन यादव ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8वीं तक के 55 लाख छात्र-छात्राओं के खातों में स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 330 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को चौथे वेतनमान की सौगात भी दी.

शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते CM मोहन यादव.(Photo:ITG)
मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को 'चौथे वेतनमान' का लाभ दिया जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में यह ऐलान किया. राज्य सरकार को इसके लिए सालाना 117 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ेगी. 

मुख्यमंत्री शुक्रवार को राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने 55 लाख बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 330 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए.

CM यादव ने कहा, "सरकार सहायक शिक्षकों, शैक्षणिक संवर्ग के वरिष्ठ शिक्षकों, नए शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षकों को चौथा वेतनमान देगी. इससे राज्य के 1.5 लाख शिक्षकों को लाभ होगा."

उन्होंने कहा कि इसके लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और शिक्षकों को 2025-26 से चौथे वेतनमान का तोहफा मिलेगा. इससे सरकार पर 117 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

मुख्यमंत्री ने कक्षा 1 से 8 (पहली से 8वीं कक्षा) के 55 लाख बच्चों के खातों में स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 330 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सांदीपनि विद्यालय खोले जा रहे हैं.

CM यादव ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों का शैक्षणिक परिणाम निजी स्कूलों के बच्चों से बेहतर रहा है. यह पिछले 15 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ परिणाम है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय परंपरा में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है. उन्होंने कहा, "प्राचीन काल में गुरु भावी शासकों का निर्माण करते थे. महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाकर उन्हें शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान देकर राक्षसों का नाश किया था. इसी प्रकार, कंस का वध करने के बाद, भगवान कृष्ण उज्जैन में महर्षि सांदीपनि के आश्रम पहुंचे और अनेक दिव्य लीलाएं कीं."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है. हमारे वैज्ञानिकों ने आधुनिक सुदर्शन चक्र विकसित कर उसे दुश्मन से सुरक्षा के लिए सेना को सौंप दिया है.

पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि उनके जन्मदिन को मनाने के बजाय, शिक्षकों के योगदान को याद करने के लिए इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि तब से, देश में 5 सितंबर को शिक्षकों का सम्मान किया जाता है.

भोपाल में शिक्षक सम्मान समारोह-2025

मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और यादव ने भी इस अवसर पर कई शिक्षकों को सम्मानित किया. शिक्षकों को चौथा वेतनमान देने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष छत्रवीर सिंह राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है और इस कदम से राज्य के शिक्षकों को काफी लाभ होगा.

राज्यपाल ने कहा कि सोशल मीडिया के युग में बच्चों को अनुशासित करना आवश्यक है. उन्होंने कहा, "शिक्षकों को स्कूल में बच्चों को अनुशासित करना चाहिए और अभिभावकों को घर पर ऐसा करना चाहिए. इससे बच्चों के मन में बड़ों के प्रति सम्मान की भावना पैदा होगी. समाज में शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए."

