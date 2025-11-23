Hairfall Problems: क्या झड़ चुके बाल वापिस आ सकते हैं, हेयरफॉल एक्सपर्ट ने दिया ये जवाब

दिल्ली में साहित्य आजतक 2025 के आज आखिरी दिन 'श्श्श… चुप रहना मना है' सत्र में सेक्सपर्ट डॉ क्यूटरस के नाम से सोशल मीडिया पर पॉपुलर डॉक्टर तान्या नरेंद्र और स्किन डॉक्टर डॉ. किरण सेठी शामिल हुईं. इस दौरान डॉक्टर किरण ने हेयरफॉल और त्वचा से जुड़े कई मुद्दों पर बात की और इससे जुड़े मिथक भी तोड़े.

क्या बाल उगाए जा सकते हैं

ऑडिएंस में बैठे एक शख्स ने जब सवाल किया कि क्या झड़ चुके बाल वापिस आ सकते हैं तो इस पर डॉक्टर किरण ने बताया, 'ऐसा नहीं है कि पानी और दवाई लगाकर बाल अचानक बढ़ जाएंगे जैसे घास बढ़ती है. बाल घास नहीं हैं. पहली बात ये है कि हेयरफॉल के कई बहुत सारे टाइप्स होते हैं. कभी बाल झड़ते हैं क्योंकि शरीर में विटामिन्स कम हैं, कभी बाल झड़ते हैं क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीस है. कभी इसलिए भी बाल झड़ते हैं क्योंकि मेल पैटर्न बाल्डिंग है जो नेचुरल होता है. इसलिए कई आदमियों में ये पूरी तरह नेचुरल होता है. जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री भी मायने रखती है.'

हेयरफॉल की जड़ का पता लगाएं

डॉक्टर किरण कहती हैं, 'ऐसा नहीं है कि ये समस्या केवल पुरुषों के साथ है बल्कि महिलाओं में भी बाल्डनेस (गंजापन) होता है, उनके अलग पैटर्न होते हैं. इससे बचने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्यों हो रहा है. हमें जब कारण पता चलता है तो हम देखते हैं कि विटामिन्स कम हैं तो विटामिन्स खिलाते हैं, हार्मोन्स की दिक्कत हो तो उसे मैनेज करते हैं और लाइफस्टाइल में दिक्कत हो तो वो ठीक करनी होती है.'

उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट पर भी बात करते हुए कहा, भारत में सब कुछ मौजूद है लेकिन आपके बाल 100 प्रतिशत वापस नहीं आ सकते हैं. आपके बाल गिरेंगे, आप नहीं रोक सकते. हां हेयर ट्रांसप्लांट इफेक्टिव है लेकिन उसके लिए आपको 2 से 3 बार हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है. मेल पैटर्न बाल्डिंग में अलग-अलग जगह से बाल जाते हैं जिन पर आपको लगातार काम करना पड़ेगा. 2 से 3 महीने में कोई भी क्रीम आपके बाल वापिस नहीं ला सकती है.

पीरियड ब्लड फेस पर लगाना खतरनाक

इसके अलावा जब डॉक्टर किरण से पूछा गया कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कई मिथ्स हैं, इस पर कुछ बताएं तो उन्होंने कहा, 'बहुत सारे हैं लेकिन आजकल एक नया मिथ आया है और वो है मेस्ट्रुअल मास्क यानी पीरियड ब्लड को फेस पर लगाना. यह बहुत गलत है. ये आपको इंफेक्शन और इंफ्लेमेशन दे सकता है. इसमें कोई हीलिंग पावर नहीं है. इस चीज को शरीर से बाहर करना होता है ना कि आपको वापस खुद पर इस्तेमाल करना है.'

उन्होंने कहा, 'इसी तरह साल्मन स्पर्म मास्क का ट्रेंड भी सुनने में आ रहा है. मैं आपको बता दूं कि इसमें डीएनए पार्टिकल्स होते हैं जो बेनेफिशियल होते हैं. लेकिन डॉक्टर इन्हें माइक्रोनीडल करते हैं स्किन में, इनके जरिए वाउंड्स हील करते हैं. ये अंडर आई के लिए बेहतर होते हैं. ये मिथ नहीं है. ये फायदेमंद चीज है. लेकिन इसे खुद से ट्राई ना करें.'

