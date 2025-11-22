'बंदिश बैंडिट्स' के इस सीन में शीबा चड्ढा को मिली थी नसीरुद्दीन शाह की तारीफ, राजेश तैलंग को मिला ताना

राजेश तैलंग और शीबा चड्ढा, हर बार अपने दमदार काम से जनता को इम्प्रेस करते हैं. संयोग ऐसा है कि इन दोनों ने तीन बेहद पॉपुलर वेब सीरीज में शादीशुदा कपल का किरदार निभाया है. साहित्य आजतक 2025 में ओटीटी की हिट जोड़ी बनकर पहुंचे राजेश और तैलंग ने बताया कि लगातार एक साथ काम करते-करते दोनों की ट्यूनिंग कैसी हो चुकी है. दोनों ने अपने पॉपुलर शोज के बारे में भी बात की.

और पढ़ें

राजेश को भी सरप्राइज कर देता है शीबा का काम

शीबा के काम की बारीकी से जनता तो इम्प्रेस होती है, उनके साथी राजेश तैलंग भी सरप्राइज हो जाते हैं. उन्होंने शीबा के बारे में कहा, 'ये आपको एक किरदार का ऐसा पहलू दिखा देंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा.'

एक सीन के उदाहरण से राजेश ने बताया, ''बकैती' का एक सीन था जिसमें मैं अपनी बेटी को कहता हूं कि बेटा पढ़ने मत जा, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है. इन्हें उस सीन में एक पत्नी के तौर पर मुझे सपोर्ट करना था. मगर पति के साथ खड़े होने के साथ-साथ जिस तरह उन्होंने बेटी के पंख कुतरने के भाव की बारीकी दिखाई, उसने मुझे सरप्राइज कर दिया.'

शीबा ने इस तारीफ पर कहा कि ये इसीलिए हो पाता है कि साथ में राजेश जैसे बेहतरीन कलाकार होते हैं. उन्होंने कहा, 'जब हमने 'मिर्जापुर' से साथ काम करना शुरू किया तभी से हम एक दूसरे के साथ सहज थे. अगर साथी कलाकारों के साथ आपकी सहजता अच्छी होती है, तभी ये बेहतरीन ट्यूनिंग कैमरे पर आ पाती है.'

Advertisement

'आंखों में घी डाला करो!'

मंच पर अपनी एक्टिंग की तारीफ पर शीबा मुस्कुराती नजर आईं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करतीं और ना कोई फिक्स प्रोसेस बनाना चाहती हैं. यही बात उनके कम को नेचुरल बनाए रखती है. ऑडियंस में मौजूद एक व्यक्ति ने शीबा को ये बताते हुए सवाल किया कि जिस तरह वो आंखों से एक्सप्रेस करने के मामले में इतनी बेहतरीन हैं. वो कैसे सीखा जा सकता है? इस बात पर भी हंसते हुए शीबा ने मजाक में कहा, 'आंखों में घी डाला करो!' फिर उन्होंने इस बात की सीरियस टिप देते हुए कहा, 'मोमेंट में प्रेजेंट रहना है बस, जो कि कैमरा के आगे बहुत मुश्किल होता है.'

जब नसीरुद्दीन शाह ने राजेश तैलंग के काम को कहा 'घटिया'

राजेश और शीबा ने अपने यादगार सीन बताते हुए, 'बंदिश बैंडिट्स' के एक सीन का जिक्र किया. इस सीन में उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी का रोल कर रहीं शीबा, असल में उनके भाई से प्रेम करती थीं.

शीबा ने बताया कि इस सीन में इतना भाव था कि उनसे अपना रोना नहीं संभल रहा था. तो सामने खड़े सीनियर एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने उनके कान में धीरे सा कहा, 'बहुत सही जा रहा है, बस थोड़ा सा रोके रखो.' आंसुओं पर बांध बनाकर रोकने वाले इस एक्सप्रेशन के लिए दर्शकों ने भी शीबा की तारीफ की थी.

Advertisement

राजेश ने इस सीन का दूसरा पक्ष बताया. उनसे ये सीन करते हुए अपने रोने पर काबू नहीं हुआ और वो फफक कर रो पड़े. सीन के बाद, कभी उनके एक्टिंग टीचर रह चुके नसीरुद्दीन शाह ने आकर धीरे से कहा- 'घटिया!'

अपनी आइकॉनिक वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के बारे में राजेश और शीबा ने कहा कि पहले सीजन में शूट पर उन्हें इसके पॉपुलर हो जाने का कोई अनुमान नहीं था. शो की वायलेंस पर उन्होंने कहा कि ये स्क्रीन पर इन्टेंस लगती है मगर शूट में बहुत मैकेनिकल होती है.

राजेश और शीबा के शोज, शायद ही किसी कंटेंट लवर ने ओटीटी पर ना देखे हों. मगर इन दोनों ने खुद अपने कई शोज नहीं देखे. राजेश ने हाल ही में आया अपना शो 'दिल्ली क्राइम्स 3' अभी तक नहीं देखा है. जबकि शीबा ने बताया कि उन्होंने 'मिर्जापुर' और 'बकैती' नहीं देखे, जिनके लिए उनकी तारीफ हुई थी.

इस सेशन के अंत में एक दर्शक ने शीबा से सवाल पूछा कि वो उनकी 10 साल की बेटी को एक्टिंग बहुत पसंद हैं. तो क्या उन्हें अभी से इसके लिए ग्रूमिंग करनी चाहिए? इसपर शीबा ने कहा, 'मैं चाहती हूं की बच्चे फिल्म सेट्स से दूर रहें. ग्लैमर इंडस्ट्री बहुत कुछ गड़बड़ कर देती है. थिएटर करना ठीक है क्योंकि ये एक थेरेपी की तरह है और उनमें स्किल्स भी आती हैं. मगर हमें उन्हें शुरू से इस चीज से बचाना चाहिए कि वो एक्टिंग के ग्लैमर साइड से जुड़ने लगें. उन्हें इंटरेस्ट भी है तो हमें उन्हें एक्टिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए. ना कि एक्टिंग से जुड़ी चमक-दमक के लिए.'

---- समाप्त ----