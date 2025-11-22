scorecardresearch
 

'दिल्ली क्राइम' के लिए असल पुलिस अफसर से ली सीख, रसिका दुग्गल यूं बनीं एसीपी नीति

एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने 'दिल्ली क्राइम' सीरीज के अपने किरदार नीति सिंह की सीजन 2 से सीजन 3 में ग्रोथ पर बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी के अलग पड़ावों में एक ही रोल को निभाना किसी तोहफे से कम नहीं है.' उन्होंने ये भी बताया कि वो असल जिंदगी की पुलिस अफसर से सीख ले रही हैं.

साहित्य आजतक 2025 में रसिका दुग्गल (Photo: Screengrab)
साहित्य आजतक 2025 में रसिका दुग्गल (Photo: Screengrab)

साहित्य आजतक 2025 के दूसरे दिन 'दिल्ली क्राइम' सीजन 3 की टीम ने इवेंट में शिरकत की. नेटफ्लिक्स के इस पॉपुलर शो की एक्ट्रेस शेफाली शाह, रसिका दुग्गल और डायरेक्टर तनुज चोपड़ा ने मंच पर बातचीत की. शेफाली ने बताया कि उनके लिए अपने किरदार डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी को मेंटेन करना कितना मुश्किल रहा है. तो वहीं रसिका ने अपने किरदार नीति सिंह की जर्नी पर बात की.

शेफाली ने अपने किरदार के बारे में क्या कहा? 

शेफाली ने अपने किरदार वर्तिका के बारे में बात करते हुए कहा, 'एक चीज ये है कि जब हमने सीजन 1 किया था, तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसे इतना प्यार किया जाएगा और वो लगभग आइकॉनिक हो जाएगी. मैं जब भी उस किरदार पर वापस आती हूं, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और मैं इससे डरती हूं. मुझे लगता है कि जब हम एक बार इसे शुरू कर लेते है, तो चीजें अपने आप बनती चली जाती हैं. ये पूरी तरह से इमोशन पर टिका हुआ है. मुझे लगता है कि ये शो करना का कोई और तरीका नहीं है, आपको इसे पूरी तरह से महसूस करना होता है. हां, इसमें प्रगति भी हुई है. वो हर परिस्थिति और केस में अलग तरह से रिएक्शन देगी.'

असली पुलिसवाली को किया शैडो

रसिका ने अपने किरदार की सीजन 2 से सीजन 3 में ग्रोथ पर बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी के अलग पड़ावों में एक ही रोल को निभाना किसी तोहफे से कम नहीं है. जब हमने सीजन 1 करना शुरू किया था, वो जनवरी 2018 में हमने शूटिंग शुरू की थी और अब 2025 आ गया है. ये जिंदगी में बहुत बार नहीं होता जब आपको एक ही किरदार अलग-अलग टाइम पर प्ले करने को मिले. ये बढ़िया है क्योंकि अचानक से ही आपको अलग-अलग चीजों के बारे में अलग-अलग तरह से महसूस होता है. तीन साल पहले आप चीजों का कैसा जवाब देते, वो आज के जवाब से अलग है. मैं एक असली जिंदगी की पुलिस अफसर को सीजन 1 से शैडो कर रही हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं उसने तब मेरी थी जब नीति (रसिका का किरदार) सीजन 1 में प्रोबेशनर अफसर थी. तब वो भी प्रोबेशनर अफसर थी. तो मैंने उनके साथ कुछ दिन बिताए थे. फिर सीजन 2 में नीति को एसीपी बना दिया गया और वो (रियल पुलिसवाली) भी प्रमोट होकर एसीपी बन गईं. तो मैं फिर उनसे मिली. और सीजन 3 में उनका प्रमोशन हो गया, लेकिन नीति का नहीं हुआ. लेकिन मैं फिर भी उनसे मिलने गई. तो ये बहुत खूबसूरत जर्नी रही है, उन्हें आगे बढ़ते देखने की, नीति को आगे बढ़ते देखने की और खुद को आगे बढ़ते देखने की. मेरे लिए सबसे दुख भरी या स्पेशल बात ये है कि नीति ने इतने आइडियलिज्म के साथ जिंदगी शुरू की थी. उसे कॉम्प्रोमाइज होते देखना मुश्किल रहा है. लेकिन फिर भी अपने काम को लेकर ईमानदारी बनाए रखना, इन तीन सीजन में ये एक्सप्लोर करना मेरे लिए बहुत खूबसूरत रहा है.' 

रसिका ने ये भी बताया कि असल जिंदगी की जिस पुलिस अफसर से वो बातचीत और सलाह-मशवरा करती हैं, उन्होंने सीजन 1 देखने के बाद कहा था कि उनके अंदर वो चालाकी नहीं है, जिसकी जरूरत होती है. लेकिन 'दिल्ली क्राइम' सीजन 3 देखने के बाद महिला अफसर काफी खुश हैं और उनका कहना है कि रसिका के किरदार में अब वो बात आ गई है. शो के नए सीजन को आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
